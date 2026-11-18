Los locales comenzaron el partido de forma brillante. En el minuto 11, Rasmus Højlund abrió el marcador y, tres minutos después, Pierre-Emile Højbjerg anotó el segundo. Con un 2-0 a los 14 minutos, los aficionados daneses ya creían en la victoria.

El partido Dinamarca-Noruega, disputado en Copenhague en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones, se convirtió en un auténtico drama futbolístico.

La selección de Dinamarca ganaba 2-0 contra Noruega y estaba muy cerca de la victoria. Sin embargo, los locales no pudieron mantener la ventaja y encajaron tres goles, perdiendo 2-3. Erling Haaland no solo condenó a Dinamarca a la derrota con su gol de penalti en el minuto 90+5, sino que también los dejó fuera de los play-offs. Tras el encuentro, el seleccionador Brian Riemer criticó abiertamente a sus jugadores.

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Sin embargo, Noruega no se rindió. Erling Haaland recortó distancias en el minuto 37 y Martin Ødegaard empató el marcador en el minuto 83.

El momento más dramático del partido ocurrió en el tiempo añadido. En el minuto 90+5, Haaland transformó un penalti, dando a Noruega la victoria por 3-2.

Tras el partido, el seleccionador de Dinamarca, Brian Riemer, atribuyó la derrota a que los jugadores no siguieron las instrucciones tácticas.

«Después del partido les dije a los jugadores que hoy no podemos culpar a nadie más que a nosotros mismos. Cuando demasiados jugadores en el campo no siguen el plan establecido, al final obtienes este resultado», fueron las palabras de Riemer recogidas por el servicio de prensa de la UEFA.

Una ventaja de dos goles no salvó a Dinamarca

Para la selección de Dinamarca, el peso de esta derrota no solo radica en los puntos perdidos. El equipo tenía el control del partido cuando ganaba 2-0, pero no pudo soportar la presión de Noruega.

Como resultado, Dinamarca terminó el grupo en tercer lugar, detrás de Portugal y Noruega, lo que acabó con las posibilidades del equipo de llegar a los play-offs.

Haaland se convirtió en el héroe de Noruega

Para Noruega, esta victoria fue de vital importancia. Haaland no solo salvó a su equipo de la derrota, sino que aseguró el pase a los play-offs con su penalti de último minuto.

Así, la ventaja de dos goles de Dinamarca se desvaneció en pocos minutos, mientras que Noruega, demostrando voluntad y coraje, logró una victoria decisiva. Para Riemer, este encuentro subraya la necesidad de revisar la disciplina táctica y la responsabilidad colectiva de los jugadores.