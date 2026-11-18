La fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA para la temporada 2026/27 ha concluido. Mientras algunas selecciones celebran su ascenso a la división superior, otras deberán disputar eliminatorias decisivas para mantenerse en la Liga A. Turquía y la República Checa se han sumado a la lista de equipos que descienden de la división de élite.

Cuatro selecciones ascienden a la Liga A

Tras los resultados de la fase de grupos, Suiza, Irlanda del Norte, Austria y Suecia terminaron primeras en sus respectivos grupos, asegurando su ascenso directo a la Liga A.

Ellas reemplazarán a los equipos que descienden de la máxima categoría la próxima temporada. De este modo, estas cuatro selecciones tendrán la oportunidad de probarse contra los mejores equipos nacionales del fútbol europeo.

Turquía y la República Checa descienden de la Liga A

La situación más difícil en la Liga A la atraviesan Turquía y la República Checa. Su descenso a la división inferior es definitivo.

El destino de las otras cuatro plazas se decidirá mediante eliminatorias. Ocho selecciones lucharán por estos cupos:

Los equipos que terminaron terceros en la Liga A con los peores resultados: Dinamarca y Croacia;

Los mejores equipos que terminaron cuartos en la Liga A: Serbia y Gales;

Los segundos clasificados de la Liga B: Eslovenia, Hungría, Irlanda y Bosnia y Herzegovina.

Por lo tanto, para estos ocho equipos, cada gol y cada error tendrán un valor incalculable. Los ganadores mantendrán su lugar en la Liga A, mientras que los perdedores descenderán a la división inferior.

¿Cuándo es el sorteo de los play-offs?

Los emparejamientos de los partidos decisivos se determinarán en el sorteo que tendrá lugar el viernes 20 de noviembre.

Los partidos de ida de los play-offs se disputarán del 25 al 27 de marzo de 2027, y los de vuelta del 28 al 30 de marzo.

El vigente campeón: Portugal

Cabe recordar que Portugal es el actual campeón de la Liga de Naciones. En la final de la temporada pasada, los portugueses empataron 2-2 contra España en el tiempo reglamentario y ganaron 5-3 en la tanda de penaltis.

Además, los resultados de la Liga de Naciones están vinculados al proceso de clasificación para la Eurocopa 2028. Por ello, las posiciones en el torneo son fundamentales no solo para el destino de las divisiones, sino también para las futuras oportunidades internacionales de las selecciones.

Ahora, toda la atención se centra en el sorteo del 20 de noviembre. Equipos fuertes como Dinamarca y Croacia lucharán por permanecer en la Liga A, mientras que Serbia, Gales y otros intentarán probar sus opciones de ascenso a la máxima categoría.