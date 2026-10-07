Un británico de 54 años asombra al mundo al cruzar dos océanos a remo en 327 días

Dave Bell, un británico de 54 años, cruzó en solitario los océanos Pacífico e Índico en un bote de remos, recorriendo casi 29 000 kilómetros. Su largo viaje comenzó en Perú y terminó en Kenia tras 327 días.

Durante la travesía, Bell remó una media de 12 horas al día. Enfrentó varios problemas técnicos, incluido el timón de su bote que se rompió tres veces, obligándolo a repararlo en alta mar. En una ocasión, su embarcación estuvo a punto de volcar.

Al llegar a tierra firme, a Bell le resultó difícil caminar por sí mismo tras tanto tiempo en el mar y necesitó asistencia.

El aventurero británico espera ahora la validación oficial de su récord por la mayor distancia recorrida a remo sin asistencia externa.