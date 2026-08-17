Bielorrusia e Irán se preparan para firmar un acuerdo estratégico para 2027–2031

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Bielorrusia e Irán se preparan para firmar un acuerdo estratégico para 2027–2031

El acercamiento entre Estados afectados por duras sanciones occidentales en el ámbito internacional entra en una nueva etapa. Bielorrusia e Irán se preparan para firmar un histórico acuerdo de asociación estratégica integral con el objetivo de reforzar oficialmente sus relaciones bilaterales.

Así lo anunció el presidente de la Cámara de Representantes de la Asamblea Nacional de Bielorrusia, Igor Sergueienko, durante una reunión oficial con el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Islámica de Irán, Alireza Sanoí (Alireza Sanayi).

2027–2031: asociación integral y «hoja de ruta»

Durante la reunión se analizaron documentos estratégicos que definirán las áreas de cooperación entre ambos países para los próximos años:

«Bielorrusia e Irán se preparan activamente para firmar un acuerdo de asociación estratégica integral para 2027–2031, así como una nueva “hoja de ruta” para la cooperación integral entre nuestros países», señaló Igor Sergueienko.

El presidente también señaló que los diputados bielorrusos participan activamente, aprovechando eficazmente los mecanismos diplomáticos, en la elaboración y formalización de este importante paquete de documentos.

Las restricciones occidentales y el giro de Minsk hacia el «Sur Global»

Este acercamiento adquiere especial importancia en el contexto de los cambios geopolíticos:

  • Alianza contra las sanciones: Ambos países viven bajo fuertes restricciones económicas y políticas impuestas por los Estados occidentales;

  • Búsqueda de nuevos mercados: Ante la presión de las sanciones, Minsk está revisando activamente su orientación económica exterior y desarrollando rápidamente sus relaciones con socios de Asia, Oriente Medio, África y América Latina.

Se espera que la asociación estratégica de cinco años entre Teherán y Minsk lleve a un nuevo nivel la integración en los ámbitos comercial, económico, industrial, logístico y de seguridad.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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