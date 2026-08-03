Médicos operan a un bebé en el útero antes de nacer

En Estados Unidos, los médicos llevaron a cabo con éxito una de las cirugías más complejas en la historia de la medicina. Operaron a un bebé que aún estaba en el vientre materno para corregir una malformación congénita que ponía en peligro su vida. Así lo informó BBC .

Se señala que la futura madre, Maisie Savage, se sometió a una intervención quirúrgica en Houston, EE. UU., en la semana 26 de su embarazo. Actualmente, su hijo Theo tiene cinco meses y se desarrolla de manera saludable.

Durante el embarazo, los médicos diagnosticaron al niño con gastrosquisis . Se trata de una rara malformación congénita en la que, debido a un desarrollo incompleto de la pared abdominal, los intestinos se desarrollan fuera del cuerpo. Según losespecialistas, si dicha condición no se trata, puede representar un grave peligro para la vida del recién nacido.

Utilizando un método laparoscópico y abriendo parcialmente el útero de la madre, los cirujanos colocaron cuidadosamente los intestinos del bebé en la cavidad abdominal. Theo fue registrado como el tercer bebé en el mundo en recibir este método innovador.

Maisie y su pareja, Josh French, contaron que sufrieron un fuerte impacto emocional al enterarse por primera vez de la malformación de su hijo. Los médicos británicos los habían preparado para un proceso de tratamiento difícil después del nacimiento. Posteriormente, al detectarse una gastrosquisis compleja, la familia fue derivada a un centro médico en Houston donde se estaba llevando a cabo un ensayo clínico especial.

El proceso de preparación para la cirugía también se llevó a cabo en varias etapas. Primero, Maisie recibió una inyección especial de bótox en el hospital universitario de Lovaina, Bélgica. Este método ayudó a relajar los músculos de la pared abdominal durante la cirugía. Después, viajó a Texas y en noviembre de 2025 se realizó la compleja operación.

«La recuperación no fue fácil. Pero valió la pena por la vida de mi hijo», dice Maisie al compartir sus recuerdos posteriores a la cirugía.

Una vez concluida con éxito la cirugía, Theo nació mediante parto natural en febrero de 2026. Actualmente crece con buena salud.

Según los especialistas, esta intervención es uno de los logros más importantes en el campo del tratamiento de malformaciones congénitas antes del nacimiento, y podría ampliar la oportunidad de salvar la vida de miles de bebés en el futuro.