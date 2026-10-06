Golpe a la velocidad de la luz: EE. UU. construye un escudo láser y de microondas contra enjambres de drones

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Golpe a la velocidad de la luz: EE. UU. construye un escudo láser y de microondas contra enjambres de drones

El aumento exponencial de drones en guerras y conflictos modernos obliga a los centros militares líderes a replantear sus conceptos de defensa aérea. El Departamento de Defensa de EE. UU. (Pentágono) ha seleccionado oficialmente a empresas clave que producen láseres de combate de alta energía y dispositivos de microondas potentes, como parte de un programa de pruebas para proteger el territorio nacional contra drones de pequeña y mediana escala.

Esta iniciativa «JIATF-401» (Grupo de Trabajo Interinstitucional para la Lucha contra Drones) marca un hito histórico en la transición de las armas de energía dirigida (Directed Energy) de las pruebas de laboratorio a la aplicación práctica.

4 tecnologías de vanguardia seleccionadas: ¿Quiénes están en la lista?

Según el Pentágono, se han aprobado los desarrollos de cuatro empresas de defensa líderes para las pruebas iniciales:

  • Boeing: El sistema láser compacto y móvil (Compact Laser Weapon System) del gigante aeroespacial;

  • AeroVironment: Un complejo láser de alta energía fácil de instalar en plataformas móviles, capaz de quemar drones en segundos;

  • Kord Technologies: El sistema láser «Firefly», diseñado para un apuntado preciso y la neutralización de objetivos a baja altitud;

  • Epirus (complejo de microondas Leonidas): Si los láseres funcionan bajo el principio de «un disparo, un objetivo», Leonidas utiliza radiación electromagnética de microondas de muy alta potencia (HPM) para quemar instantáneamente los circuitos electrónicos de todo un «enjambre» de drones en pleno vuelo.

¿Por qué láseres en lugar de misiles antiaéreos tradicionales?

Los analistas militares señalan dos factores principales para el cambio a sistemas de energía dirigida:

  • Eficiencia económica: Gastar un misil de un millón de dólares para derribar un dron barato agota rápidamente el presupuesto militar. El costo de un disparo láser equivale a unos pocos dólares en electricidad;

  • Municiones ilimitadas: Los dispositivos láser y de microondas pueden disparar continuamente mientras estén conectados a una fuente de energía, sin riesgo de quedarse sin municiones.

Pruebas decisivas en el polígono de Utah

El Pentágono informó que el proyecto no se limitará a estos cuatro complejos. En diciembre de este año, en el famoso Dugway Proving Ground en Utah, se llevarán a cabo grandes pruebas de tiro. Allí, otras startups prometedoras y fabricantes enfrentarán sus láseres de combate de nueva generación en condiciones reales.

Los sistemas que demuestren mayor precisión y eficiencia serán adquiridos directamente para proteger de forma autónoma aeropuertos, bases militares e infraestructuras estratégicas de EE. UU.

PentágonoJIATF-401Dugway Proving GroundLucha antidronesTecnología militar
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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