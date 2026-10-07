India presenta su propio plan de paz para la guerra en Ucrania: ¿qué se ha propuesto?

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India presenta su propio plan de paz para la guerra en Ucrania: ¿qué se ha propuesto?

La India, uno de los países líderes del Sur Global, ha dado un paso diplomático importante para resolver la guerra en Ucrania y establecer la paz en la región. Según el prestigioso Hindustan Times Nueva Delhi ha presentado a Kiev un plan de tregua especial destinado a detener los ataques mutuos y proteger las rutas logísticas esenciales.

Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar la seguridad alimentaria y energética mundial, además de reducir el daño que las hostilidades causan a las cadenas de suministro globales.

Puntos principales del plan de tregua propuesto por la India

El paquete de paz promovido por la diplomacia india incluye varias condiciones vitales:

  • Cese de ataques a la energía e infraestructura: Las partes deben detener por completo los ataques con misiles y drones contra los sistemas energéticos, centrales eléctricas e infraestructuras vitales del otro ante la llegada de la temporada invernal;

  • Seguridad en el Mar Negro y buques comerciales: Poner fin a los ataques contra buques civiles y comerciales que navegan en la cuenca del Mar Negro;

  • Corredores de suministro ininterrumpidos: Garantizar la entrega estable y sin obstáculos de cereales, productos agrícolas y recursos energéticos a los mercados mundiales a través de los puertos regionales.

Negociaciones durante la visita a Kiev e intereses de Nueva Delhi

Estas importantes propuestas han sido transmitidas directamente a los líderes ucranianos al más alto nivel diplomático:

  • La misión de Jaishankar: Según el Hindustan Times, la iniciativa de paz fue entregada a la parte ucraniana durante la visita oficial del Ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankara Kiev el mes pasado;

  • Equilibrio energético: El plan de la India también tiene en cuenta abiertamente sus propios intereses nacionales, en particular la cuestión de asegurar la continuidad del suministro energético ruso para mantener la estabilidad de los precios en el mercado mundial.

Esta iniciativa de tregua de la India está captando la atención de expertos internacionales como un nuevo paso geopolítico serio para encontrar un compromiso entre las partes en conflicto y prevenir crisis económicas globales.

IndiaGuerra Ucrania-RusiaSubrahmanyam JaishankarSur GlobalDiplomacia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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