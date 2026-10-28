Por primera vez en la historia, un soldado herido fue evacuado mediante un dron

Las fuerzas armadas de Ucrania evacuaron a un soldado herido atrapado en la línea del frente utilizando un dron de carga pesada. Esta es una de las primeras operaciones de este tipo registradas durante la guerra, según informó Reuters.

Konstantin Vlasenko, de 49 años, fue enviado a una posición en la dirección de Kupiansk, en la región de Járkov, en junio de 2025. Permaneció atrapado cerca del frente durante casi 500 días. Debido a los drones rusos y los caminos minados, una evacuación tradicional era demasiado peligrosa.

El militar sufrió heridas graves en ambas piernas tras un ataque con drones. Relató que, al empeorar su estado, se vio obligado a amputarse él mismo una parte de sus piernas.

Para rescatarlo, se utilizó un dron pesado capaz de levantar hasta 90 kilogramos. Vlasenko fue asegurado al dron mediante un dispositivo especial y trasladado a una zona segura a unos 15 kilómetros de distancia. El vuelo duró aproximadamente 15 minutos.

El plan de rescate fue cuidadosamente diseñado antes de la operación. Se desplegaron otros drones para garantizar la seguridad del trayecto. Tras llegar a la zona segura, Vlasenko fue llevado al hospital. Actualmente, recibe tratamiento de rehabilitación en un centro médico de Járkov.

Este suceso demostró que los drones de carga pesada pueden utilizarse para salvar vidas humanas en el campo de batalla cuando la evacuación tradicional es imposible.