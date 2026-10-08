Nueva especie de cocodrilo de 45 millones de años descubierta en las piedras de las pirámides

Científicos han identificado una nueva especie de cocodrilo que vivió hace unos 45 millones de años, tras reexaminar restos antiguos encontrados en la capa de piedra caliza utilizada para construir el Gran Esfinge y las pirámides de Giza en Egipto. Se le ha dado el nombre de Herugavialis cairensis según un estudio publicado en la revista « Royal Society Open Science ».

Los restos fósiles de la nueva especie fueron hallados en la formación de Mokattam, al norte de Egipto. Hace unos 45 millones de años, esta zona era un mar poco profundo. Por ello, se han conservado muchos restos de animales marinos antiguos, como peces, tiburones y ballenas primitivas.

La piedra caliza de Mokattam fue utilizada posteriormente por los antiguos egipcios para construir el Gran Esfinge y las pirámides de Giza.

Uno de los hallazgos principales estudiados por los investigadores es un cráneo de cocodrilo casi completo, encontrado en la década de 1920. Curiosamente, le falta la punta del hocico. Dado que este aspecto recuerda al Gran Esfinge, al que le falta la nariz, el nuevo género se asoció con el nombre de una de las deidades del antiguo Egipto, Horus, para darle el nombre de Herugavialis .

Los restos fueron clasificados inicialmente en 1927 como Tomistoma cairense debido a su parecido con el falso gavial actual. Sin embargo, en el nuevo estudio, los científicos reexaminaron el fósil mediante análisis evolutivos y tomografía computarizada, determinando que no pertenece al género Tomistoma .

« Herugavialis cairensis es la sexta especie de gavial que vivió en el mar Mediterráneo entre hace 66 y 23 millones de años. Podría haber otras especies que aún no conocemos », afirmó uno de los autores del estudio, el paleontólogo Paul Berk.

Herugavialis tenía un hocico largo y delgado, así como dientes afilados adaptados para pescar. Los científicos creen que se alimentaba de los peces de la zona de Mokattam. Sus ojos podrían haber sobresalido ligeramente del cráneo, al igual que los del gavial indio actual, lo que indica que era un depredador semiacuático.

Hoy en día, solo existen dos especies de gaviales: el gavial indio que vive en la península india y el falso gavial que se encuentra en el sudeste asiático. Los restos de gaviales antiguos se han encontrado en países como el Reino Unido, Suecia, Italia, Egipto y Japón.

Los científicos no descartan que las piedras que componen el Gran Esfinge y las pirámides de Giza puedan contener restos de otros seres antiguos. Los fósiles encontrados en la formación de Mokattam proporcionan información importante sobre el rico ecosistema marino que existió en la región del antiguo Egipto hace millones de años.

Los expertos destacan que el reexamen de un fósil descubierto hace casi un siglo mediante métodos modernos demuestra la importancia de volver a revisar las antiguas colecciones de los museos.