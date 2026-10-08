Situación aterradora: en Indonesia, un cuerpo de hace 350 años sigue conservado en una casa

Aunque han pasado casi 350 años, su cuerpo sigue conservado. En el pueblo de Jiwika, en la región montañosa de Papúa en Indonesia, una antigua momia del pueblo Dani es preservada como un ancestro.

Según fuentes locales, la momia pertenece a un jefe guerrero llamado Wim Motok Mabel. Se estima que tiene unos 350 años de antigüedad.

Según una antigua tradición del pueblo Dani, el cuerpo del difunto fue secado mediante un método especial utilizando humo. Este proceso ralentizó la descomposición y permitió que el cuerpo se conservara durante mucho tiempo.

Sin embargo, esta momia no es un simple objeto histórico. El pueblo Dani la valora como un ancestro y la mantiene en una casa tradicional especial. Esta costumbre está vinculada a preservar la memoria de los antepasados y transmitir su historia a las generaciones futuras.

Hoy en día, esta momia en Jiwika despierta interés como una de las tradiciones culturales más inusuales de la región de Papúa.