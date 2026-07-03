Ataque sangriento de rebeldes: piloto estadounidense abatido

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Ataque sangriento de rebeldes: piloto estadounidense abatido

Un nuevo ataque llevado a cabo por rebeldes armados en la región de Papúa, Indonesia, ha captado la atención de la comunidad internacional. Se informa que un piloto estadounidense murió y que un avión civil fue incendiado.

Según Reuters, el incidente ocurrió el 2 de julio en la zona de Yahukimo, en la provincia de Papúa Montañosa. Sebby Sambom, representante del grupo separatista local «Ejército de Liberación Nacional de Papúa Occidental» (TPNPB), asumió la responsabilidad del ataque.

Señaló que el avión pilotado por el estadounidense Nicholas F. Gosselin fue atacado por hombres armados tras aterrizar. Como resultado, el piloto fue abatido y el avión incendiado. Los rebeldes afirman que esta aeronave había sido utilizada previamente para transportar militares indonesios.

Yusuf Sutejo, representante de la operación conjunta de la policía y el ejército de Indonesia en Papúa, confirmó que el avión fue encontrado incendiado en el aeropuerto local. Sin embargo, informó que aún no ha confirmado oficialmente la muerte del piloto ni que el ataque fuera perpetrado por los rebeldes.

Según datos oficiales, además del piloto, había siete pasajeros a bordo del avión. Se indicó que todos ellos eran miembros de la población local.

El portavoz del TPNPB calificó este ataque como una advertencia política dirigida a los gobiernos de Indonesia y Estados Unidos. Asimismo, afirmó que tales ataques podrían repetirse si continúan los vuelos de aviones civiles en las zonas controladas por los rebeldes.

La embajada de Estados Unidos en Yakarta aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente. El Ministerio de Transporte de Indonesia informó que se perdió el contacto con el avión después de su aterrizaje.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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