El escándalo de restos humanos en Harvard cuesta 53 millones de dólares

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El escándalo de restos humanos en Harvard cuesta 53 millones de dólares

Para resolver las demandas relacionadas con el robo y la venta en el mercado negro de restos humanos de donantes por parte del ex director de la morgue de la Facultad de Medicina de Harvard, se acordó pagar 53 millones de dólares. El acuerdo aún debe ser aprobado por el tribunal.

Los decanos de la Facultad de Medicina de Harvard, George Q. Daley y Bernard S. Chang, calificaron los actos del ex director de la morgue, Cedric Lodge, como «repugnantes e inaceptables», destacando que fue una grave traición a los valores de la institución.

Como parte del acuerdo, un total de dos fondos de 53 millones de dólares serán creados. Los fondos se destinarán a resolver las reclamaciones presentadas por 47 familiares de donantes cuyos cuerpos pudieron haber sido maltratados o vendidos.

El acuerdo se aplica a los familiares de personas que donaron sus cuerpos a la educación médica y la investigación a través del Programa de Donación Anatómica de Harvard entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de marzo de 2023.

Harvard ha declarado que no puede identificar exactamente qué restos de donantes fueron sustraídos por Lodge. Tras su arresto en 2023, la universidad intentó identificar a las posibles víctimas revisando registros de investigadores federales y otros documentos.

Después de declararse culpable el año pasado de robar y vender restos humanos, Lodge fue sentenciado a 8 años de prisión. Los fiscales informaron que él extraía cerebros, piel, manos y partes faciales de los cuerpos para enviarlos a compradores en Pensilvania y otros estados.

Su esposa, Denise Lodge, también fue sentenciada a más de un año de prisión por ayudarlo. Otras seis personas que compraron restos humanos a Lodge también se declararon culpables y fueron sentenciadas a prisión.

En uno de los casos más macabros, Lodge entregó piel humana a un comprador que quería procesarla para usarla en la encuadernación de un libro.

Normalmente, los cuerpos de los donantes utilizados en Harvard para educación e investigación son devueltos a las familias o incinerados. Lodge, sin embargo, sustraía las partes antes de la cremación. La universidad afirmó que estos actos se realizaron sin su autorización.

Según el acuerdo, Harvard entregará a las familias afectadas una declaración oficial condenando las acciones de Lodge. También se planea establecer una beca anual para estudiantes de medicina en honor a los donantes anatómicos a partir del año académico 2027-2028.

La universidad también anunció que ha implementado las recomendaciones de una comisión de expertos independientes que auditó el Programa de Donación Anatómica en 2023.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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