¿Qué revelan las imágenes sensacionales del caza más moderno de Estados Unidos?

Una foto sensacional, que ha provocado intensos debates entre expertos internacionales y analistas de defensa, ha circulado sobre la aviación militar estadounidense. La prestigiosa publicación The Aviationist ha publicado una foto exclusiva en primer plano de un caza de quinta generación VMFA-314 « Black Knights » perteneciente al escuadrón F-35C Lightning II del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos.

El fuselaje del avión muestra siluetas convencionales que representan misiones de combate complejas, armas utilizadas y objetivos neutralizados. En particular, los tres símbolos de submarinos en la tapa de la bahía de armas están causando gran revuelo entre los especialistas.

«Informe de combate» en el fuselaje: ¿Qué armas se utilizaron?

Tras regresar de la operación a gran escala «Epic Fury» contra Irán, este F-35C lleva bajo la cabina y cerca de las tomas de aire las siluetas de una serie de armas de precisión:

Misiles aire-aire: Misiles guiados de largo alcance AIM-120 AMRAAM;

Armas de ataque planeadoras: Armas aeronáuticas tácticas guiadas AGM-154 JSOW;

Familia de bombas pesadas: Bombas guiadas GBU-31 JDAM, GBU-54 Laser JDAM de alta precisión y GBU-32 JDAM;

Indicadores de reutilización: Las líneas adicionales junto a cada silueta indican que el tipo de arma correspondiente se ha utilizado con éxito varias veces en condiciones reales de combate.

Desde petroleros hasta drones: ¿Qué objetivos fueron alcanzados?

Las imágenes en la tapa de la bahía de armas muestran que el avión ha llevado a cabo ataques a gran escala no solo en el aire, sino también en tierra y mar:

Objetivos navales: Petrolero, corbeta o gran buque de guerra de clase fragata;

Objetivos terrestres: Pieza de artillería, sistema de defensa antiaérea móvil (sobre chasis de vehículo) y base de lanzamiento de misiles estacionaria u otros objetos estratégicos en tierra;

Dron derribado: Se observa una silueta que se asemeja al aparato Shahed-136 de ala delta. Recordemos que el 3 de febrero de 2026, el escuadrón VMFA-314 derribó un dron Shahed-139 que se dirigía hacia el portaaviones «Abraham Lincoln» en el Mar Arábigo. Aunque existen diferencias entre la forma de la silueta y el modelo del dron, los analistas suponen que este símbolo podría representar esa operación de intercepción exitosa.

El gran misterio: ¿Cómo destruyó el F-35C tres submarinos?

La atención de los expertos militares se centra en las tres siluetas de submarinos:

Caso inusual: El ataque y destrucción de submarinos por parte de un avión de caza táctico es extremadamente raro en la práctica de la aviación militar;

Existe un precedente: Anteriormente, un símbolo de submarino y la inscripción «Sub Buster» («Cazador de submarinos») se habían observado en un F/A-18F Super Hornet del escuadrón VFA-41 de la Marina de los EE. UU.;

Interpretación y realidad: The Aviationist subraya que las marcas en el F-35C no revelan la clase exacta de los submarinos. Las siluetas son convencionales y podrían significar su destrucción en puerto, su neutralización en superficie o una participación exitosa en una misión de búsqueda y ataque.

Aunque las autoridades estadounidenses no han comentado sobre estas marcas, estas imágenes demuestran claramente la capacidad de los F-35C para destruir una amplia gama de objetivos estratégicos, desde el mar hasta la tierra, en operaciones de combate multidominio modernas.