Los líderes de los Estados túrquicos inauguraron el Parque de la civilización en Ankara (video)
En el marco de la cumbre de la Organización de Estados Túrquicos (OET) celebrada en Ankara, capital de Turquía, tuvo lugar un amplio programa cultural que reunió las raíces milenarias y los valores compartidos de los pueblos hermanos.
El Presidente de la República de Uzbekistán Shavkat Mirziyoyev , acompañado por su esposa, participó en estos actos solemnes junto a los jefes de delegación de los países miembros de la OET y sus cónyuges. En el marco de los eventos, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del Parque de la civilización de los Estados túrquicosen el majestuoso complejo «Bestepe» de Ankara.
Yurtas antiguas e inscripciones de Orkhon: las raíces túrquicas revividas
En el recién construido parque de la civilización, se erigieron pabellones individuales que reflejan el espíritu nacional y la identidad de los países hermanos:
Patrimonio cultural y desarrollo moderno: Cada pabellón nacional albergó yurtas tradicionales, objetos de artesanía únicos y exposiciones que reflejan los grandes logros históricos de los pueblos túrquicos en ciencia, arquitectura y educación, así como su desarrollo actual;
Conociendo las inscripciones de Orkhon: Los distinguidos invitados examinaron con gran interés las réplicas de las antiguas inscripciones de Orkhon, consideradas el monumento escrito más importante de la historia de la familia de lenguas túrquicas y su estatalidad;
Juegos nacionales y torneos de arqueros: En la plaza se exhibieron juegos deportivos nacionales, guerreros con trajes históricos y las habilidades marciales de expertos arqueros;
Plantones de roble como símbolo del futuro: Durante la ceremonia, los jefes de Estado plantaron jóvenes robles en el parque como símbolo de unidad, fraternidad duradera y amistad centenaria.
Espectáculo épico de jinetes en el centro «Malazgirt»
La siguiente parte del programa continuó en el centro «Malazgirt», nombrado en honor a la batalla histórica del 26 de agosto de 1071, un punto de inflexión en la historia del mundo túrquico:
Memoria de la batalla histórica: La batalla de Manzikert es considerada el hecho histórico más importante que abrió las puertas de Anatolia y marcó el inicio de una nueva página de la civilización túrquica en la región;
Asombrosas acrobacias y arte ecuestre: En el centro, se presentó a los distinguidos invitados un espectáculo teatral épico de nivel asombroso, con la participación de los mejores caballos de raza de los países de la OET, jinetes expertos, acróbatas y especialistas profesionales.
Los líderes de la OET destacaron que este tipo de iniciativas culturales son fundamentales para preservar las raíces espirituales comunes, fortalecer la memoria histórica en las jóvenes generaciones y elevar a un nivel superior la cooperación estratégica entre los pueblos túrquicos, unidos por una misma lengua, fe y valores compartidos.
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