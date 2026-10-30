En el marco de la cumbre de la Organización de Estados Túrquicos (OET) celebrada en Ankara, capital de Turquía, tuvo lugar un amplio programa cultural que reunió las raíces milenarias y los valores compartidos de los pueblos hermanos.

El Presidente de la República de Uzbekistán Shavkat Mirziyoyev , acompañado por su esposa, participó en estos actos solemnes junto a los jefes de delegación de los países miembros de la OET y sus cónyuges. En el marco de los eventos, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del Parque de la civilización de los Estados túrquicosen el majestuoso complejo «Bestepe» de Ankara.

Yurtas antiguas e inscripciones de Orkhon: las raíces túrquicas revividas

En el recién construido parque de la civilización, se erigieron pabellones individuales que reflejan el espíritu nacional y la identidad de los países hermanos:

Patrimonio cultural y desarrollo moderno: Cada pabellón nacional albergó yurtas tradicionales, objetos de artesanía únicos y exposiciones que reflejan los grandes logros históricos de los pueblos túrquicos en ciencia, arquitectura y educación, así como su desarrollo actual;

Conociendo las inscripciones de Orkhon: Los distinguidos invitados examinaron con gran interés las réplicas de las antiguas inscripciones de Orkhon , consideradas el monumento escrito más importante de la historia de la familia de lenguas túrquicas y su estatalidad;

Juegos nacionales y torneos de arqueros: En la plaza se exhibieron juegos deportivos nacionales, guerreros con trajes históricos y las habilidades marciales de expertos arqueros;

Plantones de roble como símbolo del futuro: Durante la ceremonia, los jefes de Estado plantaron jóvenes robles en el parque como símbolo de unidad, fraternidad duradera y amistad centenaria.

Espectáculo épico de jinetes en el centro «Malazgirt»

La siguiente parte del programa continuó en el centro «Malazgirt», nombrado en honor a la batalla histórica del 26 de agosto de 1071, un punto de inflexión en la historia del mundo túrquico:

Memoria de la batalla histórica: La batalla de Manzikert es considerada el hecho histórico más importante que abrió las puertas de Anatolia y marcó el inicio de una nueva página de la civilización túrquica en la región;

Asombrosas acrobacias y arte ecuestre: En el centro, se presentó a los distinguidos invitados un espectáculo teatral épico de nivel asombroso, con la participación de los mejores caballos de raza de los países de la OET, jinetes expertos, acróbatas y especialistas profesionales.

Los líderes de la OET destacaron que este tipo de iniciativas culturales son fundamentales para preservar las raíces espirituales comunes, fortalecer la memoria histórica en las jóvenes generaciones y elevar a un nivel superior la cooperación estratégica entre los pueblos túrquicos, unidos por una misma lengua, fe y valores compartidos.