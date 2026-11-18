La selección nacional de Uzbekistán disputó un partido amistoso internacional en Doha, Catar. En este duelo crucial y lleno de intensidad, nuestros representantes Arabia Saudita ante el equipo por 2:1 lograron una victoria decidida y convincente.

El doblete magistral de Sherzod Esanov y un marcador intenso

Desde el inicio, ambos equipos buscaron el ataque. Nuestro delantero, quien se convirtió en la figura del partido, Sherzod Esanov aprovechó una oportunidad en el minuto 19 para abrir el marcador. Tras el gol tempranero, los saudíes intensificaron su ataque y Firas Al-Buraykan igualó en el minuto 23.

Sin embargo, antes de finalizar el primer tiempo, nuestro delantero volvió a hacerse notar: