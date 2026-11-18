Intensidad en Doha: ¿Cómo venció Uzbekistán a Arabia Saudita como visitante?
La selección nacional de Uzbekistán disputó un partido amistoso internacional en Doha, Catar. En este duelo crucial y lleno de intensidad, nuestros representantes Arabia Saudita ante el equipo por 2:1 lograron una victoria decidida y convincente.
El doblete magistral de Sherzod Esanov y un marcador intenso
Desde el inicio, ambos equipos buscaron el ataque. Nuestro delantero, quien se convirtió en la figura del partido, Sherzod Esanov aprovechó una oportunidad en el minuto 19 para abrir el marcador. Tras el gol tempranero, los saudíes intensificaron su ataque y Firas Al-Buraykan igualó en el minuto 23.
Sin embargo, antes de finalizar el primer tiempo, nuestro delantero volvió a hacerse notar:
Gol de la victoria: En el minuto 35, Sherzod Esanov superó nuevamente a los defensas rivales y, con un disparo preciso, puso a Uzbekistán por delante (2:1).
Tarjeta roja y mantenimiento de la ventaja
En la segunda parte, Arabia Saudita la situación se complicó para el equipo. El defensa suplente Ali Lajami recibió una tarjeta roja por juego brusco, dejando a su equipo con un jugador menos. Con la superioridad numérica, los futbolistas uzbekos mantuvieron el resultado hasta el final, asegurando una victoria clave.
Estadísticas del partido
Detalles
Lugar del encuentro
Doha, Catar (partido amistoso internacional)
Resultado final
Arabia Saudita — Uzbekistán 1:2
Goleadores
Sherzod Esanov (19, 35) — Firas Al-Buraykan (23)
Expulsión
Ali Lajami (Arabia Saudita)
Balance de noviembre y puntos de ranking
De esta manera, la selección de Uzbekistán cierra su serie de amistosos de noviembre con buen ánimo y una victoria. Cabe recordar que el 12 de noviembre, los pupilos de Fabio Cannavaro cayeron 2:3 ante Rusia en un disputado encuentro.
Antes del partido contra Arabia Saudita, Uzbekistán ocupaba el puesto 60 en el ranking FIFA. Esta valiosa victoria como visitante otorgó a nuestros representantes 5,35 puntos de ranking adicionales. Como resultado, el total de puntos del equipo alcanzó los 1418,10 aunque, según los resultados de otros partidos finalizados, la posición de nuestro equipo en el ranking se mantuvo sin cambios.
¿Qué opinas? ¿Qué oportunidades brindan el brillante desempeño de Sherzod Esanov y los resultados de noviembre al cuerpo técnico antes de los próximos partidos oficiales? ¡Deja tu comentario!
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