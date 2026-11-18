Se están produciendo interrupciones técnicas en importantes servicios en línea a nivel mundial. Usuarios de Apple, Microsoft, Gmail, Zoom, OpenAI, Amazon, Visa, Uber y otras plataformas populares reportan problemas.

¿Qué servicios tienen problemas?

La plataforma de monitoreo Downdetector registró un aumento drástico en las quejas sobre varios servicios. Algunos usuarios informan que no pueden acceder a las aplicaciones, mientras que otros enfrentan dificultades para utilizar los servicios por completo.

También se han registrado interrupciones en Apple Music, App Store, iCloud y Apple Pay. La empresa atribuyó algunas fallas a una actualización interna del sistema.

¿Es un ciberataque?

Hasta el momento, no hay pruebas que vinculen las interrupciones en diferentes plataformas con un ciberataque único. Los expertos evalúan cada caso como una falla técnica aislada.

Cabe recordar que el número de quejas en Downdetector no significa que el servicio esté totalmente fuera de línea, sino que refleja un aumento en los reportes de los usuarios.

Sin embargo, la situación ha recordado una vez más lo vulnerable que es el mundo digital. La interrupción de unas pocas plataformas importantes puede afectar el trabajo, la comunicación y la vida cotidiana de millones de personas.

En Internet crecen los rumores sobre un «apocalipsis digital», pero actualmente no hay base para concluir que la red global haya colapsado.