Se espera que la selección nacional de Uzbekistán dispute un partido amistoso internacional contra la selección de Rusia durante la ventana FIFA de noviembre. « RB Sport » Según el medio, es muy probable que uno de los próximos partidos de preparación de Rusia, dirigida por Valeri Karpin, se celebre en Taskent.

Mientras que los rusos planean jugar su segundo partido de noviembre en casa, para nuestros compatriotas este encuentro será una de las etapas más importantes en la preparación para el campeonato continental.

Últimos resultados de los equipos: las pruebas de Karpin y Cannavaro

Ambas selecciones han disputado recientemente una serie de encuentros intensos:

El camino de Rusia en octubre: El equipo de Valeri Karpin derrotó a Irán (2-0) y a Namibia (6-0) con autoridad, mientras que registró un empate emocionante (3-3) contra Nigeria;

Victorias de Uzbekistán y examen fuera de casa: Fabio Cannavaro al mando de Uzbekistán, venció a Irán por 3-1 y a Siria por 4-1 durante la concentración posterior a la Copa del Mundo. En Corea del Sur en el tercer partido organizado, nuestros representantes cayeron derrotados por 0-2.

Objetivo Copa Asiática 2027: el calendario de los pupilos de Cannavaro

Estos encuentros amistosos sirven como preparación crucial para el torneo continental que se celebrará a principios de 2027 en Arabia Saudita sobre los campos verdes:

Sorteo y rivales: En el torneo de 24 equipos, nuestros compatriotas han quedado encuadrados en un grupo competitivo;

1ª jornada (8 de enero): Uzbekistán comenzará su primer partido del campeonato continental contra Jordania;

2ª jornada (13 de enero): En la segunda jornada espera un enfrentamiento contra los jugadores de la RPD de Corea;

3ª jornada (18 de enero): El último partido del grupo será contra la selección nacional de Baréin.

La gran final de la competición se disputará el 5 de febrero en el majestuoso «King Fahd Sports City Stadium» de Riad. El posible amistoso contra Rusia es una excelente oportunidad para que Fabio Cannavaro pruebe una vez más la fuerza de su plantilla principal.