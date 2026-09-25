Revelado el heroísmo de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr

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Revelado el heroísmo de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr

El delantero del Al-Nassr de la Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo, no solo destaca por sus goles en el campo, sino también por su liderazgo y cualidades humanas en el vestuario. El ex defensa del equipo, Alvaro Gonzalez, reveló detalles fascinantes sobre la dedicación de la estrella portuguesa para resolver los problemas financieros de sus compañeros. Según el medio LeFutbolin, el experimentado defensa enfrentó graves dificultades económicas durante sus primeros meses en el club de Riad. Así lo informa Goal.com informa.

Resulta que el jugador español no recibió ningún salario durante los primeros seis meses tras su traslado a Arabia Saudita. Esta situación en un club respaldado por el Fondo de Inversión Pública (PIF), una de las organizaciones más ricas del deporte local, generó tensiones en el equipo. A pesar de ello, Alvaro aceptó la situación con relativa calma gracias a sus ahorros previos, aunque no ocultó que llegó con la intención de obtener ingresos.

La intervención directa de Cristiano Ronaldo

Para que la situación cambiara radicalmente, fue necesaria la llegada de Cristiano Ronaldo y su intervención. Según el defensa, que pasó por el Espanyol y el Villarreal, la leyenda portuguesa exigió inmediatamente respuestas a las autoridades tras enterarse de que sus compañeros no estaban cobrando. Se negó a recibir su primer salario colosal hasta que se liquidaran las deudas pendientes de los demás jugadores.

Alvaro Gonzalez recordó este episodio en una entrevista: Él se enteró de la situación. El gobierno debía pagarle y exigió que, de su primer salario, se pagara primero a los jugadores. A algunos de nosotros no nos habían pagado, no a todos, pero él insistió en que se les pagara a esas personas. No estaba obligado a hacerlo, pero Cristiano lo hizo.

Una colaboración corta y planes de futuro

Aunque Cristiano Ronaldo y Alvaro Gonzalez solo jugaron juntos 11 partidos oficiales en la temporada 2022-2023, logrando 6 victorias, este breve periodo fue suficiente para forjar una buena relación. Tiempo después, Alvaro anunció su retiro del fútbol profesional a los 36 años. Su ex compañero, por su parte, sigue avanzando hacia la histórica cifra de los 1000 goles con el Al-Nassr a pesar de sus 41 años.

Actualmente, Cristiano Ronaldo tiene contrato con el club de Riad hasta junio de 2027. Sigue liderando al equipo tanto en la liga nacional como en competiciones internacionales. Sus acciones justas y solidarias fuera del campo refuerzan su reputación global y confirman una vez más que es un verdadero modelo a seguir para las nuevas generaciones.

Cristiano RonaldoAl-NassrAlvaro GonzalezArabia SauditaFútbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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