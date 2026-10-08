La coalición árabe lanzó ataques devastadores contra 82 objetivos militares de los hutíes en Yemen

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La coalición árabe lanzó ataques devastadores contra 82 objetivos militares de los hutíes en Yemen

Arabia Saudita liderando la coalición árabe, llevó a cabo una operación militar a gran escala contra las posiciones del movimiento «Ansar Allah» (hutíes), que mantiene el poder en el norte de Yemen. Según una declaración oficial del mando de la coalición, simultáneamente, 82 objetivos militares estratégicos fueron alcanzados por ataques aéreos de precisión.

Esta devastadora operación militar de Arabia Saudita se realizó en respuesta a los sangrientos ataques con misiles contra dos grandes aeropuertos civiles.

Ataques a aeropuertos: hay víctimas civiles

La respuesta militar fue provocada por el ataque a la infraestructura de aviación civil del reino:

  • Ataques a dos aeropuertos: Los hutíes lanzaron ataques con misiles contra Arabia Saudita, dirigidos a los aeropuertos internacionales de la capital, Riad, y de la ciudad de Abha, en el sur;

  • Víctimas y heridos: Según la Autoridad General de Aviación Civil del reino, como resultado de los ataques, 3 ciudadanos extranjeros murieron, y otros 36 personas resultaron heridas de diversa gravedad;

  • Posición firme: Los representantes de la coalición enfatizaron firmemente que estos actos contra aeropuertos civiles internacionales y personas inocentes nunca quedarán sin respuesta.

Objetivos: depósitos de misiles y puestos de mando

Las fuerzas aéreas de la coalición llevaron a cabo una operación planificada en cuatro provincias del norte y oeste de Yemen:

  • 82 instalaciones militares: Se atacaron infraestructuras clave en las zonas bajo control hutí;

  • 11 depósitos de misiles balísticos: Como resultado de los ataques, los 11 grandes depósitos de misiles balísticos almacenados para organizar ataques fueron destruidos;

  • Centros de comunicación destruidos: Asimismo, varios centros de mando y comunicación que coordinaban las acciones militares del grupo fueron completamente inutilizados.

Conflicto renovado tras cuatro años de silencio

Esta escalada en la región no ocurrió por casualidad, sino que es una nueva etapa de una inestabilidad de larga data:

  • El punto de ruptura en julio: Los enfrentamientos armados activos entre Arabia Saudita y los hutíes se reavivaron en julio de este año, tras cuatro años de paz;

  • Inicio del conflicto: La nueva ola de enfrentamientos comenzó tras los ataques al aeropuerto de Saná, justo cuando aterrizaba un avión civil iraní que transportaba a una delegación de la dirección hutí.

Los nuevos ataques importantes de la coalición árabe han vuelto a poner la crisis de Yemen en el centro de la agenda internacional, amenazando seriamente la seguridad energética y el tránsito en la región.

Coalición ÁrabeHutíesYemenArabia SauditaConflicto
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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