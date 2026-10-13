¿Por qué el príncipe heredero Mohammed bin Salman pasó a un régimen secreto?

El actual líder de Arabia Saudita, el príncipe heredero y primer ministro Mohammed bin Salman ha pasado a un régimen de movimiento entre residencias altamente protegidas, equipadas con búnkeres subterráneos, debido a la amenaza de los hutíes. The Wall Street Journal informa que se ha movilizado una unidad de seguridad de élite especialmente seleccionada para garantizar su protección.

Bin Salman apareció en público por última vez el 6 de octubre, durante su participación en una campaña nacional de donación de sangre. Las medidas de seguridad extraordinarias tomadas están relacionadas con la drástica intensificación de los ataques con misiles y drones de los hutíes de Yemen («Ansar Allah») contra el territorio del reino.

Conflictos en el Mar Rojo y ataques sucesivos a aeropuertos saudíes

El conflicto, que se intensificó con renovado vigor en septiembre de 2026, amenaza gravemente la seguridad regional:

Control del estrecho estratégico: Los hutíes lanzaron una ofensiva en la costa occidental de Yemen, tomando el puerto de Mokha, la isla de Perim en el estrecho de Bab el-Mandeb y la ciudad de Dubab. El gobierno yemení reconocido internacionalmente declaró la movilización general y lanzó una operación militar de contraataque el 4 de octubre;

Planes de intervención saudíes: Riad está considerando escenarios de participación directa en las operaciones militares, que van desde ataques aéreos puntuales alrededor de Bab el-Mandeb hasta una ofensiva terrestre a gran escala apoyada por la aviación saudí con más de 100 000 soldados yemeníes;

El cielo declarado «zona militar»: Los hutíes designaron el espacio aéreo de Arabia Saudita (a excepción de La Meca y Medina) como zona de operaciones militares, convirtiendo los aeropuertos del reino en objetivos abiertos;

La tragedia de los ataques al aeropuerto de Riad: 6 de octubre: El aeropuerto internacional de Riad, una instalación de Saudi Aramco en Yeda y un aeropuerto en el sur del país fueron atacados; 8 de octubre: Un nuevo ataque contra el aeropuerto internacional Rey Khalid de la capital dejó 3 muertos y varios heridos; 11 de octubre: Un nuevo ataque masivo contra el aeropuerto causó la muerte de 12 personas (entre las víctimas hay ciudadanos de Arabia Saudita, EE. UU., Egipto, Jordania, Siria, Palestina, Bangladés y Sudán), y 309 personas resultaron heridas .



Callejón sin salida geopolítico: «Riad ya no tiene opciones fáciles»

Los analistas regionales señalan que Mohammed bin Salman se enfrenta a una decisión extremadamente difícil:

Trampa de la guerra asimétrica: Según los analistas del Instituto Baker de la Universidad Rice, cualquier respuesta militar a gran escala arrastraría al reino a un conflicto aún más profundo, una guerra en la que los hutíes ya han demostrado su capacidad para infligir daños graves y simbólicos a las instalaciones estratégicas;

Riesgo para la economía y las inversiones: El bombardeo regular de los principales centros aéreos y de la infraestructura petrolera de Arabia Sauditapone en peligro directo sus reformas económicas globales y sus ambiciosos proyectos.

La seguridad de los líderes saudíes y la situación en torno al Mar Rojo indican que la confrontación militar podría intensificarse aún más.