El petróleo mundial en peligro: Irán anuncia la única condición para abrir el estrecho de Ormuz

Considerada la arteria petrolera más importante del mundo, en el estrecho de Ormuz la situación ha llegado a su punto más crítico y peligroso. Un portavoz oficial de las fuerzas armadas iraníes, Mohammad Akraminia, ha impuesto una condición abiertamente estricta a Washington respecto al tráfico marítimo en la región y la apertura del estrecho.

Según Pars Today, Teherán señala a las fuerzas militares estadounidenses como las principales responsables de la crisis de seguridad en la región.

«Si EE. UU. no se va, los expulsaremos nosotros mismos»: la declaración oficial de Irán

Mohammad Akraminia expresó en su página de red social la siguiente posición firme sobre el futuro de la región:

Condición para la apertura del estrecho: «Si EE. UU. abandona la región, el estrecho de Ormuz se abrirá por completo, se garantizará la seguridad colectiva con la participación de los países de la región y la economía mundial recibirá un fuerte impulso para recuperarse;

Advertencia clara: Si EE. UU. no se va por voluntad propia, los expulsaremos de la región», subrayó el representante del mando militar iraní.

Antirrécord: Más de 10 barcos atacados en pocos días

Reino UnidoSegún los datos proporcionados por la Oficina de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), la tensión en esta vía navegable alcanzó un máximo histórico en octubre:

Ataques récord: En poco tiempo, al menos 10 barcos mercantes han sido atacados, lo que constituye la cifra más alta registrada desde el inicio del conflicto;

6 barcos en 24 horas: Se informó que, en particular, el 11 de octubre, 6 barcos fueron atacados en un solo día;

Incendios, naufragios y víctimas: Como resultado de estos ataques, justificados por supuestas violaciones de las normas marítimas, los barcos se incendian y se hunden. En particular, un ataque contra el carguero «Cape Dao» causó la muerte de un ciudadano indio, y varios petroleros chocaron contra minas marinas.

¿Por qué el estrecho de Ormuz es importante para todo el mundo?

La magnitud de esta crisis es global:

20 % del petróleo mundial: Aproximadamente el 20 % del petróleo crudo total consumido en la Tierra se transporta a los mercados mundiales en petroleros a través de este estrecho;

Precios mundiales e inflación: El cierre del estrecho o los ataques incesantes que ocurren allí ya tienen un impacto negativo directo en los precios del combustible, los costos logísticos y la inflación global.

Si la confrontación militar en el estrecho de Ormuz no se resuelve por la vía diplomática en los próximos días, podría surgir un nuevo foco de guerra a gran escala en la región.