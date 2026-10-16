El petróleo mundial en peligro: Irán anuncia la única condición para abrir el estrecho de Ormuz

·11·Mundo
El petróleo mundial en peligro: Irán anuncia la única condición para abrir el estrecho de Ormuz

Considerada la arteria petrolera más importante del mundo, en el estrecho de Ormuz la situación ha llegado a su punto más crítico y peligroso. Un portavoz oficial de las fuerzas armadas iraníes, Mohammad Akraminia, ha impuesto una condición abiertamente estricta a Washington respecto al tráfico marítimo en la región y la apertura del estrecho.

Según Pars Today, Teherán señala a las fuerzas militares estadounidenses como las principales responsables de la crisis de seguridad en la región.

«Si EE. UU. no se va, los expulsaremos nosotros mismos»: la declaración oficial de Irán

Mohammad Akraminia expresó en su página de red social la siguiente posición firme sobre el futuro de la región:

  • Condición para la apertura del estrecho: «Si EE. UU. abandona la región, el estrecho de Ormuz se abrirá por completo, se garantizará la seguridad colectiva con la participación de los países de la región y la economía mundial recibirá un fuerte impulso para recuperarse;

  • Advertencia clara: Si EE. UU. no se va por voluntad propia, los expulsaremos de la región», subrayó el representante del mando militar iraní.

Antirrécord: Más de 10 barcos atacados en pocos días

Reino UnidoSegún los datos proporcionados por la Oficina de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), la tensión en esta vía navegable alcanzó un máximo histórico en octubre:

  • Ataques récord: En poco tiempo, al menos 10 barcos mercantes han sido atacados, lo que constituye la cifra más alta registrada desde el inicio del conflicto;

  • 6 barcos en 24 horas: Se informó que, en particular, el 11 de octubre, 6 barcos fueron atacados en un solo día;

  • Incendios, naufragios y víctimas: Como resultado de estos ataques, justificados por supuestas violaciones de las normas marítimas, los barcos se incendian y se hunden. En particular, un ataque contra el carguero «Cape Dao» causó la muerte de un ciudadano indio, y varios petroleros chocaron contra minas marinas.

¿Por qué el estrecho de Ormuz es importante para todo el mundo?

La magnitud de esta crisis es global:

  • 20 % del petróleo mundial: Aproximadamente el 20 % del petróleo crudo total consumido en la Tierra se transporta a los mercados mundiales en petroleros a través de este estrecho;

  • Precios mundiales e inflación: El cierre del estrecho o los ataques incesantes que ocurren allí ya tienen un impacto negativo directo en los precios del combustible, los costos logísticos y la inflación global.

Si la confrontación militar en el estrecho de Ormuz no se resuelve por la vía diplomática en los próximos días, podría surgir un nuevo foco de guerra a gran escala en la región.

Estrecho de OrmuzFuerzas armadas iraníesUKMTOPetróleoGeopolítica
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Irán ataca un petrolero cerca de las costas de QatarIrán ataca un petrolero cerca de las costas de Qatar8 octubre 13:22Tensión en el estrecho de Ormuz: Irán detiene 19 barcos en dos días (vídeo)Tensión en el estrecho de Ormuz: Irán detiene 19 barcos en dos días (vídeo)28 septiembre 11:36Petrolero impactado por un proyectil: Ataque cerca de las costas de OmánPetrolero impactado por un proyectil: Ataque cerca de las costas de Omán3 octubre 16:12Naufragio en el estrecho de Ormuz: miles de iPhone y perfumes flotan en el aguaNaufragio en el estrecho de Ormuz: miles de iPhone y perfumes flotan en el aguaAyer 23:01Horas decisivas en Oriente Medio: Irán y EE. UU. podrían alcanzar una tregua a través de QatarHoras decisivas en Oriente Medio: Irán y EE. UU. podrían alcanzar una tregua a través de Qatar29 septiembre 09:40Abbas Araghchi anuncia las condiciones para salir del punto muerto con EE. UU. sobre el estrecho de OrmuzAbbas Araghchi anuncia las condiciones para salir del punto muerto con EE. UU. sobre el estrecho de Ormuz27 septiembre 22:20
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Científicos detectan túneles subterráneos (video)
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Una mujer de 61 años dio a luz al hijo de su hija
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Patos « trabajando » en los arrozales: ¿cómo ayudan a los agricultores?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Se descubren habitaciones y un túnel bajo una estructura misteriosa
¿Se ha encontrado el Arca de Noé en Turquía? Se descubren habitaciones y un túnel bajo una estructura misteriosa