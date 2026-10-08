Irán ataca un petrolero cerca de las costas de Qatar

La tensión militar en el golfo Pérsico, la arteria petrolera más importante de Oriente Medio, ha alcanzado una nueva y peligrosa etapa. Según información de la agencia de seguridad marítima británica, The Guardian el periódico informa que Irán ha atacado otro gran petrolero con proyectiles cerca de las costas de Qatar.

Este incidente ocurre después de que Teherán anunciara oficialmente el cierre total de las rutas marítimas del estrecho de Ormuz, utilizadas para eludir el bloqueo de transporte impuesto en su contra.

Ataque cerca de Qatar: ¿De dónde y cómo se lanzaron los proyectiles?

La Oficina de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) registró los detalles del incidente:

Distancia del impacto: El buque mercante atacado navegaba en el golfo Pérsico, a 500 kilómetros al oeste del estrecho de Ormuz;

Impactos sucesivos: Según el informe urgente de la oficina, varios proyectiles militares impactaron directamente en el petrolero, poniendo en peligro la navegación del buque;

Respuesta al bloqueo: Se dice que el ataque está intrínsecamente relacionado con la decisión de Irán de reforzar en la práctica el asedio regional al transporte.

«Semana de fuego» en el estrecho de Ormuz: 12 barcos atacados

Varias fuentes de los servicios de seguridad destacan que la situación en la zona se ha vuelto catastróficamente compleja:

12 ataques en una semana: Solo en la última semana, que finalizó el 5 de octubre, al menos 12 petroleros que transportaban crudo, gas natural licuado (GNL) e hidrocarburos fueron atacados en la zona del estrecho;

Marineros heridos: El Ministerio de Asuntos Exteriores de la India informó oficialmente que al menos 12 miembros de la tripulación resultaron heridos en el petrolero con bandera de Panamá atacado en el estrecho de Ormuz;

Drones y acciones del CGRI: El servicio de vigilancia de la Marina de los EE. UU. informó que las lanchas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y drones de ataque persiguen continuamente a los buques comerciales que atraviesan el estrecho.

Amenaza al mercado petrolero y conflicto geopolítico

Historia de los conflictos en la región y sus riesgos para la economía global:

El periodo posterior al 28 de febrero: Tras los ataques de EE. UU. e Israel en territorio iraní el 28 de febrero, los petroleros y buques de carga en el golfo Pérsico comenzaron a ser blanco constante de ataques;

Única puerta energética: El estrecho de Ormuz es la única vía navegable importante que transporta las enormes reservas de hidrocarburos de la región al mercado mundial. Cada tensión aquí prepara el terreno para un aumento brusco en los precios del petróleo y el gas.

Tales ataques a gran escala observados en el estrecho de Ormuz y las aguas de Qatar amenazan con detener el transporte marítimo, cuestionando seriamente la seguridad de las rutas comerciales internacionales.