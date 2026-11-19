El presidente de los Estados Unidos Donald Trump El presidente de la República Popular China Xi Jinping de importancia estratégica el estrecho de Ormuz pidió ayuda para mantenerlo abierto. Reuters Según informó la agencia, este asunto fue discutido durante una reunión cara a cara entre los líderes de ambos países al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China.

El líder estadounidense destacó que las posiciones de Washington y Pekín sobre la seguridad regional están alineadas:

«Estados Unidos y China tienen intereses comunes en asegurar el suministro de recursos energéticos a través del estrecho de Ormuz y en evitar que Irán obtenga armas nucleares. En ambos temas, nuestras posiciones son firmes y decididas», dijo Donald Trump.

Acuerdos económicos y la cuestión de Ucrania

Durante la conversación, Donald Trump llamó a Xi Jinping su amigo, destacando que existen «relaciones especiales» entre ellos y que las partes han logrado llevar las relaciones bilaterales a un estado «justo».