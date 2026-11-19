¿Qué condiciones planteó Trump en su reunión con el líder chino?
El presidente de los Estados Unidos Donald Trump El presidente de la República Popular China Xi Jinping de importancia estratégica el estrecho de Ormuz pidió ayuda para mantenerlo abierto. Reuters Según informó la agencia, este asunto fue discutido durante una reunión cara a cara entre los líderes de ambos países al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China.
El líder estadounidense destacó que las posiciones de Washington y Pekín sobre la seguridad regional están alineadas:
«Estados Unidos y China tienen intereses comunes en asegurar el suministro de recursos energéticos a través del estrecho de Ormuz y en evitar que Irán obtenga armas nucleares. En ambos temas, nuestras posiciones son firmes y decididas», dijo Donald Trump.
Acuerdos económicos y la cuestión de Ucrania
Durante la conversación, Donald Trump llamó a Xi Jinping su amigo, destacando que existen «relaciones especiales» entre ellos y que las partes han logrado llevar las relaciones bilaterales a un estado «justo».
En la parte económica de las negociaciones, el presidente estadounidense expresó su intención de pedir a Pekín que tome medidas adicionales para comprar productos de los agricultores estadounidenses. Añadió que China tiene «necesidades insaciables» y que Estados Unidos está listo para satisfacerlas. Además, los líderes también abordaron el conflicto en Ucrania; según Trump, Pekín, al igual que Washington, tiene interés en que la guerra termine pronto.
Dirección de las negociaciones
Declaraciones principales y detalles
Oriente Medio y energía
Posición común sobre la apertura del estrecho de Ormuz y la prevención de la proliferación nuclear iraní
Comercio y economía
Propuesta de aumentar las compras chinas de productos agrícolas estadounidenses
Conflicto de Ucrania
Se confirmó el interés de Pekín y Washington en resolver el conflicto rápidamente
Cumbre trilateral
Putin, Trump y Xi Jinping discuten el control de armas nucleares, Irán, la RPDC y Ucrania
Un diálogo que condujo a la primera cumbre trilateral de la historia
Se señala que el inicio de la reunión entre Trump y Xi Jinping se retrasó ligeramente. Esto se debió a la conversación del presidente estadounidense con el líder ruso Vladimir Putin , que duró más de lo previsto (fue su primer encuentro cara a cara desde la cumbre de Alaska en agosto de 2025, donde también se discutió la situación en Ucrania).
Tan pronto como terminaron las negociaciones bilaterales, Vladimir Putin se unió a Trump y Xi Jinping, dando inicio a la primera reunión trilateral en la historia entre los líderes de Estados Unidos, China y Rusia. Los temas principales de este formato fueron el control de armas nucleares, Irán, la RPDC , la situación en torno a el conflicto de Ucrania .
¿Cree usted que la cooperación entre EE. UU. y China sobre la seguridad del estrecho de Ormuz y el suministro energético puede estabilizar el mercado petrolero mundial y la situación en Oriente Medio? ¡Deje su opinión en los comentarios!
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…