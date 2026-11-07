El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha reconocido abiertamente que las buenas relaciones entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump son fundamentales para garantizar la seguridad internacional.

Esta declaración del líder de la Alianza, conocido anteriormente por su retórica firme y centrada en aumentar la presión sobre Moscú, ha sido una sorpresa para los observadores políticos internacionales.

«Una herramienta para prevenir la guerra nuclear»: la comparación histórica de Rutte

El secretario general de la OTAN explicó, mirando hacia la historia, por qué es necesario el diálogo personal entre los líderes de las dos mayores potencias nucleares del mundo:

Paralelo histórico: «Es crucial que los líderes de estos dos países —ya sean Trump y Putin hoy, o Brézhnev y Nixon en los años 70— se esfuercen por mantener buenas relaciones. Es un factor de estabilidad internacional», afirmó Rutte;

La necesidad de un diálogo rápido: El jefe de la Alianza subrayó que, ante cualquier malentendido en el escenario mundial que pudiera derivar en un conflicto nuclear, ambos presidentes deben tener la capacidad de comunicarse directa e inmediatamente para discutir la situación;

La responsabilidad del arsenal nuclear: Rutte recordó una vez más que Rusia y Estados Unidos poseen los mayores arsenales nucleares del mundo.

Contradicción en la retórica de la Alianza y suavización de las relaciones

La posición actual de Mark Rutte merece especial atención en el contexto de la política oficial de la OTAN: