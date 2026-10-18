Un hombre chino organiza su propio funeral para evitar la cárcel

En China, un hombre que se enfrentaba a una pena de prisión por conducir bajo los efectos del alcohol fingió su propia muerte para evadir la responsabilidad ante la ley. Incluso involucró a sus familiares en su plan, organizando un funeral falso. Sin embargo, este insólito plan no lo salvó del castigo.

La policía de la provincia de Hunan reveló recientemente los detalles de este incidente ocurrido en enero del año pasado. El hombre, conocido por el apellido Si, fue detenido por agentes de policía por conducir ebrio. Durante la investigación, se descubrió que ya había sido detenido dos veces antes por conducir bajo los efectos del alcohol y sin licencia. Por lo tanto, le esperaba una pena de prisión por la tercera infracción.

En libertad bajo fianza, Si, temiendo ser encarcelado, eligió un método drástico para evitar el castigo. Convenció a sus familiares para que fingieran su muerte y su funeral. Según el plan, todos debían pensar que había fallecido, mientras él se escondía de la policía.

En junio del año pasado, Si y su familia comenzaron a ejecutar el plan. Primero compraron un ataúd. Luego, el hombre intentó que su muerte pareciera real en su casa: esparció frascos de medicamentos vacíos, practicó contener la respiración durante mucho tiempo y utilizó equipos especiales para mantener su cuerpo frío. Su objetivo era parecer que había muerto por una sobredosis de medicamentos.

Algunos vecinos dijeron más tarde a la policía que habían visto el cuerpo de Si. Sin embargo, su madre y su abuela, cubriéndole el rostro con una tela, pusieron como excusa que su cara había cambiado debido a los efectos de las medicinas. El funeral se celebró ese mismo día. Mientras el ataúd era enterrado, Si ya se dirigía hacia la provincia de Yunnan.

Sin embargo, el plan de la muerte falsa tenía una serie de aspectos sospechosos. Por ejemplo, el ataúd se compró antes de que Si «muriera», y su familia no llamó a una ambulancia ni informó a la policía. Estas circunstancias llamaron la atención de las fuerzas del orden.

Durante las investigaciones, se determinó que no se había emitido ningún certificado de defunción para Si y que no había información sobre la cremación de su cuerpo. El hecho de que ninguno de los vecinos viera su rostro antes del entierro también aumentó las sospechas. Las grabaciones de las cámaras de vigilancia y los datos bancarios confirmaron que el hombre estaba vivo. Tras esto, la policía inició su búsqueda.

Si fue detenido en abril de este año. El tribunal lo condenó a cinco meses de prisión y a pagar una multa de 20.000 yuanes, es decir, unos 3.000 dólares.

Actualmente, se está llevando a cabo una investigación penal por separado contra su madre y su abuela. Se les sospecha de ayudar y encubrir a un delincuente.

De esta manera, el inusual plan del hombre para evitar el castigo por conducir ebrio le provocó problemas legales aún más graves.