El delantero del « Manchester City» y de la selección de Noruega, Erling Haaland, se enfrenta a un rival inesperado fuera del campo. El futbolista está inmerso en una disputa legal con un electricista polaco por el derecho a utilizar su apellido como marca comercial.

Según el diario The Sun, Haaland intentó registrar su apellido como marca personal en 2023. Sin embargo, se descubrió que la marca «Haaland» ya había sido registrada a nombre de otra persona en la Unión Europea.

¿Cómo se apropió el electricista del nombre «Haaland»?

Se trata del polaco Michal Was, quien en 2022 registró el nombre «Haaland» como marca comercial en el territorio de la Unión Europea.

Esta marca abarca ropa deportiva, calzado de fútbol, bebidas energéticas, suplementos alimenticios, bolsas de deporte, juguetes y otros productos. Incluso se incluyó la lencería femenina en el registro.

El electricista polaco afirmó que el nombre «Haaland» era el acrónimo de su proyecto «High Advanced Activity Land». Declaró que no tenía intención de aprovecharse de la fama del futbolista.

La comisión no creyó los argumentos del electricista

Los abogados de Erling Haaland argumentaron que la marca se registró con el fin de utilizar ilegalmente el famoso apellido del jugador.

Los expertos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) examinaron el caso y no consideraron convincentes los argumentos del demandante polaco. Como resultado, en septiembre de 2025 se decidió cancelar la marca.

El electricista apeló esta decisión, pero en mayo de 2026, la sala de recursos de la EUIPO confirmó la decisión anterior.

Los expertos, incluida la explicación de que las primeras letras de la palabra «Haaland» significan la expresión «High Advanced Activity», no fueron considerados lógicamente creíbles.

La disputa se traslada ahora al Tribunal Europeo

En desacuerdo con las decisiones de la EUIPO, el electricista polaco acudió al Tribunal General de la Unión Europea. En los documentos legales oficiales de la UE, este caso fue registrado el 22 de julio de 2026 con el número T-460/26.

El demandante solicita la anulación de la decisión de cancelar la marca. Por lo tanto, la disputa legal sobre el apellido de Haaland aún no ha terminado.

Un punto importante: no se trata de prohibir que otras personas utilicen el apellido del futbolista, sino de determinar quién tiene el derecho de registrar «Haaland» como marca comercial en la UE para determinados productos y servicios.

Para Haaland, su apellido se ha convertido en una marca personal

Erling Haaland se ha convertido en uno de los delanteros más famosos del fútbol mundial en los últimos años. Su nombre tiene un gran valor, no solo por sus resultados en el campo, sino también para proyectos comerciales.

Por ello, la disputa sobre el derecho a utilizar el apellido del jugador adquiere una dimensión más amplia que un simple conflicto de marcas. Esto también plantea la cuestión de cómo se protegen los nombres y apellidos de los atletas famosos como marcas personales.

¿La pregunta principal ahora es si el tribunal europeo aceptará la demanda del electricista polaco o si se mantendrá la decisión a favor de Haaland?