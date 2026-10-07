Un hombre casi ciego condujo 241 km en estado de ebriedad

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Un hombre casi ciego condujo 241 km en estado de ebriedad

Un hombre de 50 años, casi ciego y residente en Huddersfield, Inglaterra, condujo su vehículo por una autopista durante 150 millas, es decir, unos 241 kilómetros, bajo los efectos del alcohol. Lo más sorprendente es que no solo estaba ebrio, sino que tampoco tenía licencia de conducir.

Se considera un verdadero milagro que el hombre haya sobrevivido a este incidente. El suceso ocurrió la mañana del 29 de junio.

Ese día, mientras la policía inglesa patrullaba la autopista M6 cerca de Carlisle, notaron que un Opel Meriva cambiaba de carril de forma inestable y se movía de manera extraña por la carretera.

La policía pensó inicialmente que había detenido a un conductor peligroso e imprudente. Sin embargo, tras detener el vehículo, la situación resultó ser mucho más grave de lo esperado. El conductor estaba claramente ebrio. Además, no tenía licencia ni seguro, y resultó ser una persona casi totalmente ciega.

Bebió cuatro botellas de vino y se dirigió a Escocia

En una audiencia judicial reciente, Anthony Hall admitió haber conducido en estado de ebriedad, sin licencia ni seguro, y haber tomado el coche de su pareja sin su consentimiento.

Su abogado declaró ante el tribunal que Hall tomó esa decisión en un intento por escapar de una situación personal difícil. La defensa destacó que los problemas relacionales y las dificultades financieras del hombre lo habían puesto bajo una fuerte presión psicológica.

Sin embargo, esto no fue suficiente para explicar por qué una persona casi ciega decidió ponerse al volante en una autopista bajo los efectos del alcohol.

El propio Hall declaró que, tras beber cuatro botellas de vino con su pareja, decidió ir a Escocia para alejarse de sus problemas.

Nunca ha tenido licencia de conducir. A pesar de ello, Hall consideraba que sabía conducir porque había pasado gran parte de su vida trabajando en torno a los automóviles.

Lo más sorprendente es que, aunque perdió casi toda su visión hace dos años, esto no lo disuadió de ponerse al volante.

Incluso se detuvo a cargar combustible

El informe policial indica que, mientras circulaba por la autopista M6, Hall incluso entró en una gasolinera para repostar.

Allí, el personal de la estación lo ayudó. Sin embargo, los empleados no informaron a la policía de que estaba ebrio o de que tenía una discapacidad visual grave.

Siguió las luces de un camión grande

Naturalmente, surge la pregunta de cómo una persona casi ciega y ebria pudo recorrer 150 millas, es decir, 241 kilómetros, por una autopista durante la noche.

Hall lo explicó de una manera peculiar. Afirmó que aún podía distinguir vagamente las luces. Por eso, siguió a un camión grande en la carretera, guiándose por sus luces traseras.

Sin embargo, este método no fue suficiente para una conducción segura. Los agentes de policía observaron que su vehículo cambiaba de carril varias veces e incluso se salió hacia el arcén de emergencia.

Es una gran suerte que no ocurriera un accidente grave en estas condiciones. Sin embargo, los actos de Hall no quedaron impunes.

El tribunal lo condenó a 36 semanas de prisión, con una suspensión de la pena de 18 meses.

Además, Hall recibió la obligación de no consumir alcohol durante 90 días y de participar en un programa de rehabilitación.

Anthony HallAutopista M6Reino UnidoAccidente de tráficoJusticia
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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