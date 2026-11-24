En el Reino Unido, una mujer de 79 años, que busca a su hermano desaparecido sin dejar rastro hace 30 años, ha hecho un último llamamiento al público. El paradero de Michael Huerdin, desaparecido en 1996 a los 32 años, sigue siendo desconocido. Su hermana, Madeleine Judd, está preocupada por el paso del tiempo y la disminución de las posibilidades de esclarecer el destino de su hermano. Así lo informó Need To Know.

Sus seres queridos lo llamaban Mick o Huey. Se sabe que Michael salió de su casa en Ruskington, Lincolnshire, el 21 de noviembre de 1996, y desapareció. Se supone que pidió a un conductor desconocido que lo llevara y subió a su coche. Desde entonces, nadie lo ha vuelto a ver.

Tres años después, en 1999, la policía inició una investigación por asesinato en este caso. Sin embargo, a pesar de las búsquedas exhaustivas, el cuerpo de Michael aún no ha sido encontrado.

Su hermana de 79 años, Madeleine Judd, intenta ahora utilizar sus últimas oportunidades para descubrir la verdad.

«No sé cuánto tiempo me queda. Esta es mi última oportunidad para pedir información sobre mi hermano. Queremos cerrar este capítulo, celebrar su funeral y liberarnos del sufrimiento que dura años», dijo.

Madeleine afirma que su hermano no conducía y no tenía coche propio. Ese día, alguien le ofreció llevarlo en su vehículo.

«Él no conducía, no tenía coche. Alguien lo llevó en su vehículo. Desde entonces, nadie lo ha visto y nadie sabe qué pasó», dice la mujer.

La noticia más dura para la familia llegó en 1999, cuando la policía informó que Michael pudo haber sido asesinado. Su madre, en particular, sufrió mucho con esta noticia. Falleció en 2019 sin saber el destino de su hijo ni poder celebrar su funeral.

«Su madre estaba profundamente afligida por esta noticia. Murió hace siete años sin poder celebrar el funeral de su hijo», dijo Madeleine.

La policía ha continuado la búsqueda durante años

Aunque los investigadores no cuentan con grabaciones de videovigilancia ni pruebas de ADN, han realizado varias búsquedas en bosques y masas de agua. En 2016, se excavó un campo en la zona cercana de East Heckington con el objetivo de encontrar los restos de Michael.

Sin embargo, a pesar de tantos esfuerzos, los familiares aún no saben qué le ocurrió realmente.

«Creo que hay alguien en algún lugar que sabe lo que pasó. Saben qué ocurrió esa noche y dónde está el cuerpo de mi hermano. Como familia, necesitamos saber dónde está. Solo así podremos celebrar el funeral y poner fin a 30 años de sufrimiento», dijo Madeleine.

La mujer también confesó que es difícil soportar la idea de que su hermano haya sido asesinado o que su cuerpo siga en algún lugar sin ser encontrado.

Michael dejó atrás a una hija a la que quería mucho. Su hermana asegura que nunca habría abandonado a su familia por voluntad propia. Tampoco podría haber dejado a su madre, a quien visitaba todos los días.

La policía pide a los testigos que no guarden silencio

El inspector jefe de detectives Andy McWatt, de la unidad de delitos graves de East Midlands, instó a todas las personas que tengan información sobre este caso a ponerse en contacto con la policía.

«Si te has convencido durante años de que es demasiado tarde para hablar, te equivocas. Si crees que la información que tienes es insignificante, es un error. Si esperabas el momento adecuado para decir la verdad, es ahora mismo».

«El hecho de que hayan pasado 30 años no debe poner fin a nuestra búsqueda de la verdad. Al contrario, debería animar a alguien a romper finalmente el silencio y encontrar el valor para decir la verdad», dijo el investigador.

De este modo, la familia de Michael Huerdin vive con la esperanza de encontrar respuestas a las preguntas que llevan 30 años sin resolverse y esclarecer su destino.