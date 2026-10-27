Un empresario chino establece un récord mundial al recorrer 40,74 km sobre el agua en motocicleta

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Un empresario chino establece un récord mundial al recorrer 40,74 km sobre el agua en motocicleta

Zhang Xue, empresario chino y fundador de la empresa de motocicletas ZXMOTO, estableció un récord mundial Guinness al recorrer 40,74 kilómetros sobre el agua en una motocicleta especialmente adaptada. Así lo informó la agencia de noticias china Xinhua.

El intento tuvo lugar el 25 de octubre en el río Jinjiang, ubicado en el distrito autónomo de Mayang-Miao, ciudad de Huaihua, provincia de Hunan, China. Zhang Xue condujo su motocicleta MX450 sin detenerse sobre el agua, superando el récord anterior de 31,8 kilómetros.

La motocicleta fue modificada específicamente para navegar sobre el agua. Se le instalaron dispositivos anfibios que permiten deslizarse, se amplió el tanque de combustible y se mejoró el sistema de protección impermeable. Los neumáticos traseros, con un diseño especial, ayudaron a desplazar el agua para avanzar.

Representantes de Guinness World Records estuvieron presentes durante el establecimiento del récord. La distancia fue verificada mediante datos de GPS, registros de tiempo y grabaciones de video.

Los intentos de Zhang Xue por conducir una motocicleta sobre el agua comenzaron en 2009. En aquel entonces, lo intentó varias veces, pero solo logró recorrer una distancia máxima de 20 metros. 17 años después, alcanzó su objetivo.

Según Zhang Xue, el objetivo principal esta vez no era la velocidad, sino completar toda la distancia de manera estable y segura. Su equipo trabajó durante varios meses en la preparación y prueba de la motocicleta.

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