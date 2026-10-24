En China se cultivó una variedad de arroz gigante de 2,2 metros, más alta que una persona
En los campos experimentales de la provincia china de Hunan, se ha obtenido una cosecha que ha causado una verdadera sensación en el sector agrícola. Creada por mejoradores y científicos locales, la nueva variedad de arroz híbrido alcanzó esta temporada de otoño una altura de 2,2 metros .
Esta cifra no solo es el doble de alta que las variedades de arroz habituales, sino que supera significativamente la estatura media de un ser humano.
«Arroz gigante»: Un milagro de la ciencia y la selección
Este resultado inusual es el fruto de largos años de investigación científica y complejos experimentos de cruce:
Altura récord: Mientras que los tallos de arroz habituales miden entre 80 y 120 centímetros, la nueva variedad cruzada en los campos de Hunan ha adquirido una apariencia arbórea de 2,2 metros;
Tallo robusto y alto rendimiento: La altura excesiva del tallo no provoca que se doble por el viento o el peso; los mejoradores han desarrollado su sistema radicular y su estructura de forma especialmente resistente;
Mayor capacidad de grano: El tamaño del tallo permite la maduración de una cantidad de granos de arroz significativamente mayor a la normal por espiga y contribuye a multiplicar el volumen total de la cosecha por unidad de superficie.
Seguridad alimentaria e importancia de la experiencia china
China es considerada uno de los centros más avanzados del mundo en agrotecnología, selección y garantía de la seguridad alimentaria:
Inversión en ciencia: El país destina enormes fondos y una base científica a nivel estatal a la genética agrícola, el cruce y la creación de nuevas variedades de alto rendimiento;
Respuesta al hambre mundial: En una época en la que la tierra es limitada y la población crece, tales descubrimientos permiten obtener varias veces más productos en menos terreno;
Una experiencia que debe estudiarse: Hoy en día, en un contexto de creciente escasez de agua y riesgos climáticos, es crucial estudiar y adaptar las innovaciones agroindustriales de los científicos chinos a las condiciones locales.
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