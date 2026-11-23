A partir del 1 de enero de 2027, Kirguistán comenzará a pagar una ayuda económica única a las madres de familias numerosas que residan permanentemente en zonas montañosas y remotas. En el marco del programa «Bala bereke», se entregarán 2 millones de soms (aproximadamente 22 900 dólares) por el décimo hijo y los sucesivos.

Así lo anunció el jefe del gobierno de Kirguistán, Adilbek Kassimaliev.

El programa tiene como objetivo aumentar la tasa de natalidad en el país, así como apoyar a las familias numerosas que viven en condiciones naturales difíciles.

El monto del pago se determina según el orden de nacimiento de los hijos en la familia. En concreto, se asignan 100 000 soms por el cuarto hijo, 600 000 soms por el quinto y 800 000 soms por el sexto.

Por el séptimo hijo se pagan 1 millón de soms, 1,2 millones por el octavo y 1,5 millones por el noveno. Por el décimo hijo y cada uno de los siguientes, se otorgan 2 millones de soms.

Sin embargo, existen varios requisitos para recibir esta ayuda. Las mujeres que deseen beneficiarse del programa deben ser ciudadanas de Kirguistán o tener el estatus de «qayrilman», además de residir permanentemente en zonas montañosas o de difícil acceso incluidas en una lista especial.

Otra condición importante es que el dinero no se entrega inmediatamente después del nacimiento. La ayuda única se asigna una vez que el niño cumple un año. El programa cubre a los niños nacidos a partir del 1 de enero de 2026.

Por lo tanto, los primeros pagos se realizarán en 2027.

Con este programa, el gobierno de Kirguistán pretende apoyar a las familias de las regiones remotas y aumentar el índice de natalidad en el país.