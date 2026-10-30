En Afganistán, el cultivo de amapola y la producción ilegal de opio han aumentado a un ritmo vertiginoso. Según el informe de «Afghanistan International», el documento publicado en octubre de 2026 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) registra las tasas de crecimiento más altas de los últimos años en este sector.

La razón principal es la grave crisis económica que enfrentan los agricultores afganos, la falta de fuentes de ingresos alternativas y la imposibilidad de obtener beneficios de los cultivos tradicionales debido a la sequía.

Cifras alarmantes: 43 000 hectáreas y 1 500 toneladas de opio

Los datos analíticos presentados por la agencia de la ONU evalúan la situación de la siguiente manera:

Expansión rápida de las superficies: En 2026, las superficies cultivadas con amapola en Afganistán alcanzaron casi 43 000 hectáreas. En comparación con la cifra de 2025 (unas 10 000 hectáreas), esto representa un aumento del 330 %; anglatadi;

Un aumento de 5 veces en la producción: El volumen de producción de opio pasó de 300 toneladas el año pasado a casi 1 500 toneladas, lo que supone un crecimiento del 400 %; tashkil etmoqda;

La primera ola tras la prohibición: Aunque las cifras actuales siguen siendo inferiores al periodo previo a la prohibición oficial impuesta por los talibanes en 2022 (cuando la superficie alcanzaba las 232 000 hectáreas), es el primer salto serio y masivo observado desde que se implementó dicha prohibición.

¿Qué obliga a los agricultores a dar este paso?

La directora ejecutiva de la UNODC, Ghada Waly, señala que mientras los agricultores pobres no tengan otras fuentes de ingresos legales y sostenibles para alimentar a sus familias, será extremadamente difícil prevenir estos cultivos ilegales:

La falta de rentabilidad de los cultivos legales: Las entrevistas con los agricultores muestran que los ingresos obtenidos del cultivo de trigo apenas cubren los gastos. El precio del algodón, por su parte, ha caído casi tres veces en algunas regiones;

El riesgo de hambruna en las familias: Según los agricultores, mientras que antes una cosecha de amapola bastaba para mantener a toda la familia durante un año, los ingresos insignificantes de los productos legales ya no alcanzan ni para alimentar adecuadamente a sus hijos;

Sequía y escasez de agua: Más de la mitad de la población del país sufre escasez sistemática de agua y sequía. Además, el regreso de millones de refugiados intensifica la competencia por recursos limitados y empleos, empujando a los agricultores a cultivar amapola, que ofrece ingresos rápidos y elevados;

Una cosecha valiosa: Aunque el precio del opio ha bajado de 570 dólares el kilo el año pasado a 500 dólares, esto sigue siendo cinco veces más caro que antes de la prohibición (menos de 100 dólares).

Ocultación y reacción oficial

Para evitar sanciones bajo la prohibición, los agricultores utilizan diversos métodos de camuflaje: plantan pequeñas parcelas de amapola en medio de campos de cereales altos, en zonas ocultas, y modifican artificialmente los tiempos de siembra para escapar de las redadas.

Por su parte, los representantes oficiales de los talibanes han rechazado las cifras del informe de la ONU, afirmando que las superficies reales son la mitad de lo indicado. El gobierno subraya que las redadas para destruir los campos de amapola continúan y pide ayuda financiera a la comunidad internacional para crear alternativas de subsistencia.

La profunda crisis económica y climática en Afganistán impulsa nuevamente el cultivo de drogas ilegales, enviando nuevas señales alarmantes para la seguridad regional.