En Afganistán, 2,4 millones de niñas sin acceso a la educación: alerta de la UNESCO

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En Afganistán, 2,4 millones de niñas sin acceso a la educación: alerta de la UNESCO

En Afganistán Desde que los talibanes retomaron el poder, cerca de 2,4 millones de niñas se han quedado sin acceso a la educación secundaria. Según la UNESCO, Afganistán sigue siendo el único país del mundo donde la educación secundaria y superior está oficialmente prohibida para niñas y mujeres.

¿Cuándo se impusieron las prohibiciones educativas?

En marzo de 2022 se prohibió que las niñas asistieran a escuelas secundarias. En diciembre del mismo año, también se impuso una restricción al acceso de las mujeres a las universidades. Los talibanes calificaron estas prohibiciones de temporales, pero siguen vigentes.

La UNESCO advierte que estas restricciones podrían causar daños a largo plazo al desarrollo económico y social de Afganistán.

También se esperan pérdidas económicas

Según los cálculos de la organización, las restricciones actuales podrían provocar que 600.000 afganas abandonen el mercado laboral para 2066. El país podría perder hasta 9.600 millones de dólares en ingresos.

Además, se prevé que para 2030 Afganistán tenga un déficit de más de 11.000 maestras cualificadas.

La situación general de la educación en el país también es grave: más del 90 % de los niños de 10 años no puede leer un texto sencillo y la tasa de alfabetización es del 37 %.

Las restricciones educativas en Afganistán ¿qué opinas? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus seres queridos.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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