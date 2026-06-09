Prohibido el uso de smartphones a funcionarios talibanes

Se ha introducido una nueva restricción para el movimiento talibán, que controla el poder en Afganistán, y para los empleados estatales. Según informes, el líder del movimiento, Hibatullah Akhundzada, ha firmado un decreto que prohíbe a los representantes talibanes y a los empleados del sistema gubernamental utilizar smartphones.

Citando el documento correspondiente, Afghanistan International informa que, según las nuevas normas, los miembros de los talibanes y los empleados estatales deben utilizar únicamente teléfonos básicos para la comunicación. El uso de un smartphone podría considerarse no solo una infracción, sino un delito penal.

Se informa que las personas que violen esta prohibición deberán responder ante un tribunal militar. Sin embargo, el castigo específico para los funcionarios o representantes del movimiento sorprendidos usando smartphones aún no se ha hecho público.

El propósito principal del nuevo decreto se indica como la prevención del «mal uso» de Internet y la visualización de «contenido inmoral». Se asume que el liderazgo talibán cree que el acceso a Internet a través de smartphones podría afectar negativamente la disciplina entre los miembros del movimiento y los funcionarios.

Esta decisión indica que podría imponerse un control más estricto sobre las tecnologías digitales, la libertad de información y las actividades de los empleados estatales en Afganistán. Esto se debe a que los smartphones se han convertido en dispositivos esenciales no solo para la comunicación, sino también para acceder a información, realizar negocios, intercambiar documentos y comunicarse rápidamente.

Sin embargo, el liderazgo talibán ha mostrado durante mucho tiempo cautela y crítica hacia los gadgets modernos. Hibatullah Akhundzada ya había pedido a los afganos en 2025 que redujeran su uso de dispositivos modernos. Tras este llamado, comenzaron a discutirse varias restricciones sobre el uso de smartphones e Internet en el país.

El ministro de Educación Superior del gobierno afgano, Nida Mohammad Nadim, también había criticado duramente los smartphones anteriormente. Se dice que calificó los dispositivos de comunicación modernos como «uno de los principales enemigos de los musulmanes». Esta declaración indicaba una actitud negativa creciente hacia el uso de smartphones en instituciones educativas y oficinas gubernamentales del país.

En octubre del año pasado, Nadim anunció que no se podían llevar smartphones a las universidades. Se indicó que solo los rectores universitarios y los directores de centros educativos podrían estar exentos de esta prohibición. Esto indicaba la probabilidad de que las restricciones se expandieran primero en el sector educativo y luego en el servicio público.

Ahora, las prohibiciones de smartphones también se aplican a los representantes talibanes y gubernamentales. Esto señala que el control sobre la vida digital en Afganistán podría intensificarse aún más. En particular, tratar el uso de smartphones como un delito penal sujeto a un tribunal militar se considera una medida severa.

Una decisión de este tipo podría limitar seriamente la capacidad de los empleados estatales y los miembros del movimiento para usar Internet. Los teléfonos básicos ofrecen solo opciones de comunicación limitadas como llamadas y SMS. Renunciar a los smartphones reduce significativamente el acceso a información oportuna, redes sociales, mensajería y servicios digitales.

Al mismo tiempo, aún no está claro cómo se hará cumplir el decreto, cómo se identificará a los infractores y qué sanciones se aplicarán. Estas preguntas permanecen abiertas para el público afgano y los observadores internacionales.

En conclusión, el liderazgo talibán está intentando controlar el flujo de información dentro del movimiento y del sistema estatal restringiendo el uso de smartphones. Esta decisión indica un enfoque cada vez más conservador hacia el uso de la tecnología en Afganistán.

Mientras que los smartphones se han convertido en una herramienta estándar para el trabajo, la educación y la comunicación en todo el mundo, el hecho de que su uso se eleve al nivel de un delito para ciertos grupos en Afganistán llama la atención una vez más sobre la situación en la región.