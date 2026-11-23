Kumisay Palekeyeva, una mujer de 51 años que vive en la región de Mangistau, Kazajistán, dio a luz a una niña mediante FIV. El año anterior, ella y su esposo habían perdido a sus tres hijos debido a una intoxicación por monóxido de carbono. Así lo informó Nur.kz en su reporte.

Se informó que la tragedia ocurrió en 2025 en el complejo residencial «Qalmaqas» en el distrito de Munayli. La hija mayor nació en 1995, el hijo en 2009 y la hija menor en 2012; los tres fallecieron por intoxicación por monóxido de carbono.

Tras superar una dura prueba psicológica después de la pérdida de sus hijos, la pareja decidió intentar ser padres de nuevo. La clínica «Ecomed» les otorgó un certificado especial para acceder a un tratamiento de FIV gratuito.

Según el centro perinatal «Ana men bala» de la región, la bebé nació el 17 de noviembre. La pequeña pesó 3400 gramos y midió 52 centímetros al nacer. El parto se realizó mediante cesárea, a cargo de la doctora Japirak Yepenova.

El personal médico informó que el proceso de embarazo transcurrió sin complicaciones. Actualmente, tanto la madre como la bebé se encuentran en buen estado.

Kumisay confiesa que, al principio, debido a su edad, no creía que pudiera volver a ser madre. Sin embargo, tras la tragedia familiar, decidió intentarlo una vez más.

«Cuando nuestra casa quedó vacía, decidí que al menos intentaría quedar embarazada mediante FIV. Quería tener a alguien a mi lado que me apoyara y me cuidara, quería vivir por esa persona y tener un motivo para seguir adelante», relató la mujer.

En la primera ecografía Doppler, se le informó a la pareja que tendrían una niña. El padre eligió el nombre de la bebé, a quien llamaron Ariya.

Se informó que la clínica «Ecomed» ha entregado certificados para tratamientos de FIV gratuitos a otras 30 familias en 2026.

Además, la pareja amplió su familia al adoptar a un niño de 13 años en septiembre de 2026. De esta manera, la familia ha comenzado un nuevo capítulo tras superar una pérdida devastadora.