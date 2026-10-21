Colombia: un hombre detenido por esconder 220 gramos de cocaína bajo su peluca (video)

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Colombia: un hombre detenido por esconder 220 gramos de cocaína bajo su peluca (video)

En el aeropuerto internacional de Cartagena, Colombia, un hombre de 40 años fue detenido con 220 gramos de cocaína escondidos bajo su peluca. Así lo informó Associated Press.

El incidente ocurrió el 24 de febrero de 2025. Mientras el hombre se preparaba para volar a Ámsterdam, los agentes de seguridad lo inspeccionaron. Tras detectar una actitud sospechosa durante el control aeroportuario, revisaron debajo de su peluca. Como resultado, se encontraron 19 cápsulas ocultas. El análisis confirmó que contenían cocaína.

Según la policía colombiana, el valor de la droga incautada en el mercado internacional supera los 10 000 euros. Se estima que esta cantidad es suficiente para preparar más de 400 dosis.

La policía informó que el detenido ya contaba con antecedentes judiciales por dos casos relacionados con el tráfico de drogas. Ha sido puesto a disposición de las autoridades para enfrentar cargos por intento de tráfico ilícito de estupefacientes.

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