Descubren un antiguo cementerio de ballenas en el Océano Índico: los científicos están asombrados

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Descubren un antiguo cementerio de ballenas en el Océano Índico: los científicos están asombrados

Científicos han descubierto un cementerio de ballenas único en la parte sureste del Océano Índico, ubicado a unos 7 kilómetros de profundidad. Los investigadores creen que esta zona es uno de los "cementerios" submarinos más grandes y antiguos formados a lo largo de millones de años, informó Associated Press.

Se informa que se ha formado un rico ecosistema marino alrededor de los huesos de ballenas gigantes. El área alberga medusas, estrellas de mar, moluscos y muchos otros organismos. Incluso se especula que podría haber nuevas especies desconocidas para la ciencia.

Durante la investigación, los científicos utilizaron vehículos submarinos especiales para identificar y mapear varias áreas donde se habían acumulado huesos. Se estima que los hallazgos más antiguos tienen más de 5 millones de años.

Los expertos señalan que los cadáveres de las ballenas se hundieron hasta el fondo del mar y sirvieron como fuente de alimento para otros organismos durante mucho tiempo. El entorno de aguas profundas y la influencia de los minerales ayudaron a preservar bien los huesos.

Los científicos no pueden explicar con precisión por qué murieron tantas ballenas en esta área específica. Sin embargo, se supone que las corrientes oceánicas podrían haber reunido los cadáveres en un solo lugar.

Este descubrimiento es de gran importancia para estudiar cómo la vida se forma y persiste incluso en las condiciones más extremas de la Tierra.

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