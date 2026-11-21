En el antiguo Imperio inca, se descubrió que a los niños sacrificados en rituales religiosos se les administraba cocaína, alcohol y otras sustancias psicoactivas antes de morir. Esto se informó en un estudio científico publicado en la revista Antiquity.

Científicos dirigidos por la arqueóloga Dagmara Socha, de la Universidad de Varsovia, analizaron muestras de cabello y uñas de ocho niños de entre 6 y 14 años. Sus cuerpos fueron hallados en cumbres de alta montaña en Perú, Argentina y Chile.

Los análisis mostraron rastros de cocaína en las muestras de todos los niños. Algunos habían consumido cocaína regularmente incluso semanas antes de su muerte. En dos niños se detectó alcohol junto con cocaína, y en otro, harmina, una sustancia presente en la bebida ayahuasca. Esta es una de las primeras evidencias del uso de ayahuasca en antiguos rituales de sacrificio.

El ritual de sacrificio de niños conocido como «capacocha» fue una de las tradiciones religiosas más importantes entre los incas durante los siglos XV y XVI. Los cronistas españoles escribieron sobre el uso de sustancias embriagantes en estas ceremonias, pero ninguno presenció el proceso directamente.

Los investigadores creen que estas sustancias se administraban a los niños para calmarlos, reducir las molestias causadas por el ascenso a las altas montañas y prepararlos para el ritual religioso.

Además, el hecho de que algunas sustancias provinieran de plantas que crecen lejos de los lugares de sacrificio demuestra el profundo conocimiento que tenían los incas sobre las plantas y sus propiedades.