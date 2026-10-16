Un adolescente de 16 años ataca una escuela en EE. UU. y mata a cuatro personas

Un ataque armado en una escuela en Bend, Oregón, Estados Unidos, resultó en la muerte de tres niños y un maestro. El adolescente de 16 años responsable del incidente también falleció en el lugar, informó Associated Press.

Se informó que el incidente ocurrió el 15 de octubre en la escuela primaria Silver Rail. El atacante disparó contra puertas cerradas para ingresar al edificio. Los niños fallecidos tenían 5, 8 y 11 años. Además, un estudiante de 7 años y un maestro de 54 años fueron trasladados al hospital en estado grave.

El jefe de policía de la ciudad, Mike Krantz, declaró que pocos minutos después del primer reporte del tiroteo, el adolescente fue encontrado muerto dentro de la escuela. Las fuerzas del orden llegaron rápidamente al lugar tras recibir las llamadas.

Los investigadores aún no han determinado si el adolescente asistía a la escuela o si conocía a las víctimas. Según información preliminar, utilizó una escopeta de bombeo comprada por su madre.

Tras el incidente, los estudiantes fueron trasladados en autobús a una iglesia cercana, donde los padres pudieron reencontrarse con sus hijos.

La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, expresó sus condolencias por la tragedia y agradeció a un miembro de la comunidad local que intervino para detener al atacante. La policía continúa investigando las causas y detalles del suceso.