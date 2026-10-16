Tiroteo mortal en una escuela de EE. UU.: un adolescente de 16 años causa múltiples víctimas

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Tiroteo mortal en una escuela de EE. UU.: un adolescente de 16 años causa múltiples víctimas

Una nueva tragedia ha sacudido al estado de Oregón, en Estados Unidos. En la ciudad de Bend, un adolescente armado de 16 años atacó una escuela, provocando la muerte prematura de tres niños y un profesor.

Varias personas más resultaron gravemente heridas en el incidente, y el atacante fue neutralizado en el lugar de los hechos.

Víctimas y heridos de la tragedia

Según la información difundida por la agencia Associated Press (AP), niños y personal escolar fueron las víctimas del ataque:

  • Fallecidos: Tres niños inocentes de 5, 8 y 11 años, además de un profesor, fallecieron a causa de las heridas sufridas durante el tiroteo;

  • Heridos en estado crítico: Un niño de 7 años y un profesor de 54 años resultaron gravemente heridos y fueron trasladados de urgencia al hospital, donde los médicos luchan por salvar sus vidas.

¿Cómo ocurrió el ataque?

Según testigos y datos de la investigación, los hechos ocurrieron de la siguiente manera:

  • Entrada forzada: El adolescente de 16 años irrumpió en la escuela disparando contra las puertas cerradas con un arma de fuego;

  • El valor de un ciudadano: Un residente local que entró al edificio tras el atacante actuó rápidamente, abatiendo al agresor de 16 años y evitando así que el número de víctimas fuera mayor.

Investigación y medidas de seguridad

Actualmente, las fuerzas del orden llevan a cabo una investigación exhaustiva en el lugar:

  • Determinación de motivos: La policía está investigando si el adolescente tenía algún vínculo con la institución educativa y qué lo motivó a cometer un acto tan cruel;

  • Origen del arma: Los investigadores están examinando minuciosamente cómo el menor obtuvo el arma de fuego y analizando su entorno familiar.

El problema de la violencia armada en las escuelas de EE. UU. vuelve a ser un tema prioritario, planteando la urgencia de reforzar la seguridad en los centros educativos.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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