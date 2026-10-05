Un hombre apodado « Mosquito », sospechoso de 16 asesinatos, es detenido disfrazado de mujer

En una zona remota de Brasil, un hombre sospechoso de estar implicado en la muerte de 16 personas se escondió en densos bosques durante varios años para evitar ser capturado. La policía lo detuvo tras dos días de búsqueda.

El investigador policial Douglas García informó que la operación de búsqueda de Jorlan Lopes da Silva, de 33 años, concluyó el 13 de septiembre. En declaraciones a la agencia Associated Press, el investigador señaló que el sospechoso se escondía entre arbustos densos y había construido refugios temporales.

Los asesinatos relacionados con Da Silva ocurrieron en los últimos tres meses en la zona poco poblada de Mulungu, en el estado de Paraíba, al noreste de Brasil.

Los habitantes locales llamaban al sospechoso « Mosquito » debido a su complexión delgada y frágil. El investigador García afirmó que fue precisamente su apariencia y su hábito de vivir en el bosque lo que le permitió esconderse de la policía durante mucho tiempo.

« Jorlan vivía principalmente en el bosque. Por eso era muy difícil localizarlo y vincularlo con crímenes que inicialmente no parecían estar conectados », dijo García.

Los investigadores pudieron vincular a Da Silva con otros crímenes después de que atacara a un joven de 18 años en una plaza pública. El sospechoso afirma que solo atacaba a criminales. Sin embargo, las pruebas recopiladas durante la investigación no confirman esta afirmación.

García destacó que Da Silva ha proporcionado información sobre otros delitos además de aquellos por los que está acusado. Sin embargo, no se han revelado detalles adicionales porque algunas investigaciones siguen en curso y otros casos están siendo revisados.

La policía también mantiene en secreto la identidad de las víctimas y los detalles relacionados con sus muertes. Esta medida se toma para no interferir con la investigación y el proceso judicial.

En el momento de su detención, el sospechoso estaba disfrazado con una camisa negra de rayas blancas, una peluca y uñas pintadas. También llevaba un bebé en brazos. Las autoridades confirmaron que el bebé no tenía parentesco con el hombre, pero no se dieron más detalles al respecto.

El investigador García declaró que Da Silva se describió a sí mismo como una persona muy inusual y afirmó haber cometido su primer asesinato a los 13 años.

Según la información policial, el sospechoso decidió cambiar su apariencia porque ya no podía acceder a su refugio temporal en el bosque. Así fue como intentó esconderse con una peluca y ropa de mujer, siendo finalmente capturado.

La policía había indicado anteriormente que Da Silva era miembro de una banda criminal implicada en la muerte de decenas de personas en la región. Sin embargo, el sospechoso niega cualquier vínculo con grupos criminales locales. Tras su detención, se describió ante los investigadores como alguien que libraba una « guerra personal ».

La zona de Mulungu, donde se cometieron los crímenes, se encuentra a unos 2 500 kilómetros (1 553 millas) al norte de Río de Janeiro, no de la capital brasileña.

Actualmente, la policía investiga otros posibles crímenes relacionados con Da Silva. Los investigadores continúan comparando la información proporcionada por el sospechoso con las pruebas existentes para esclarecer los hechos del caso.