« Las puertas de Estados Unidos están completamente cerradas para los solicitantes de asilo » - Stephen Miller

La Corte Suprema de Estados Unidos permitió que la administración de Donald Trump suspendiera los programas de protección temporal para los migrantes que huyen de la violencia y los desastres naturales en Haití y Siria.

La decisión del tribunal fue adoptada por seis votos contra tres. Esto podría dejar a cientos de miles de personas en riesgo de ser deportadas de EE. UU.

« Las puertas de Estados Unidos están completamente cerradas para los solicitantes de asilo », afirmó Stephen Miller, asesor de seguridad interior del presidente de EE. UU.

Ahora, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. puede revocar el estatus de protección temporal otorgado previamente a algunos migrantes.

Según Associated Press, estos programas protegen actualmente a aproximadamente 1,3 millones de personas provenientes de 17 países.

Asimismo, la Corte Suprema permitió restablecer la práctica de rechazar a los migrantes que solicitan asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.