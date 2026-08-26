Una mujer ebria lanza a su hija de 3 años desde un décimo piso

En Rusia, Anna Obrazsova, de 27 años, es sospechosa de haber lanzado a su hija de 3 años desde un décimo piso mientras se encontraba en estado de ebriedad.

El incidente ocurrió la noche del 10 de agosto en la ciudad de Sérguiev Posad. Según la investigación, la mujer estaba en el apartamento con sus dos hijos. Bajo los efectos del alcohol, lanzó a la niña por encima de la barandilla del balcón. La pequeña cayó desde el décimo piso y sufrió graves heridas.

La niña sobrevivió gracias a que cayó sobre el toldo de una tienda. Fue trasladada al hospital en estado crítico e ingresada en la unidad de cuidados intensivos. Posteriormente, los medios informaron que la menor recuperó el conocimiento y presentó una evolución favorable.

Según el Comité de Investigación de Rusia, la mujer confesó el crimen durante el interrogatorio, pero no pudo explicar el motivo de su acción. Se le acusa de intento de asesinato de un menor.

El 12 de agosto, el tribunal de la ciudad de Sérguiev Posad ordenó la detención de la mujer. Permanecerá en prisión hasta el 10 de octubre de 2026. La investigación del caso continúa.