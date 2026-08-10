El tifón «Delfin» golpea China: más de un millón de personas evacuadas

La tormenta tropical más potente que ha golpeado el país en 2026 — el tifón «Delfin» — llegó a la costa oriental de China. El tifón tocó tierra cerca de la ciudad de Yuhuan, en la provincia de Zhejiang, y trajo fuertes vientos y lluvias torrenciales. Más de un millón de personas fueron evacuadas a zonas seguras.

El desastre natural también afectó gravemente al transporte: cerca de 1.500 vuelos fueron cancelados en los aeropuertos de Shanghái. Sin embargo, el principal peligro aún no ha pasado: los meteorólogos advierten que persiste el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra mientras el tifón avanza hacia el interior del país.

La costa de Yuhuan recibió el impacto más fuerte

Según Reuters, «Delfin» tocó tierra el 9 de agosto cerca de la ciudad de Yuhuan, en la provincia china de Zhejiang.

En el centro de la tormenta, la velocidad del viento alcanzó 151 kilómetros por hora, es decir, casi 42 metros por segundo. Fuertes lluvias azotaron la costa, elevando considerablemente el riesgo de inundaciones en varias zonas y de deslizamientos en las regiones montañosas.

Las autoridades chinas reforzaron con antelación las medidas de emergencia y suspendieron temporalmente las actividades en puertos, obras de construcción y algunas zonas marítimas de las regiones peligrosas. Los barcos pesqueros también fueron devueltos a la costa.

Más de un millón de personas abandonaron sus hogares

Se llevó a cabo una evacuación a gran escala en las localidades situadas en la trayectoria del tifón.

Según los cálculos de Reuters, en las zonas de China afectadas por el tifón, más de un millón de personas fueron trasladadas a lugares seguros. Las medidas de seguridad se reforzaron especialmente en las provincias de Zhejiang y Fujian.

Algunos residentes fueron alojados en refugios temporales especiales. Los servicios gubernamentales centran sus esfuerzos en los puntos donde las fuertes lluvias podrían elevar el nivel de los ríos y provocar deslizamientos de tierra en las zonas montañosas.

El tráfico aéreo quedó interrumpido en Shanghái

El tifón también afectó gravemente a Shanghái, una de las mayores megalópolis de China.

Reuters informó de que cerca de 1.500 vuelos fueron cancelados . Según AP, al menos 1.300 vuelos fueron suspendidos en los aeropuertos de Pudong y Hongqiao, lo que representó una gran parte de los vuelos programados para ese día.

El transporte marítimo también fue limitado: parte de los servicios de ferri y cruceros fueron suspendidos temporalmente. A medida que se acercaba el tifón, también se reforzaron las medidas de seguridad en las infraestructuras portuarias.

«Delfin» ya había golpeado Japón

Antes de llegar a China, el tifón afectó a Okinawa y a las islas del suroeste de Japón.

Según Reuters, en Okinawa, seis personas resultaron heridas, mientras que más de 50.000 edificios de Okinawa y Kagoshima se quedaron sin electricidad. Varias aerolíneas se vieron obligadas a cancelar cientos de vuelos.

Cuando se acercó a Japón, el tifón registraba vientos sostenidos de 162 kilómetros por hora, mientras que algunas ráfagas alcanzaban los 216 kilómetros por hora.

Ahora el mayor peligro son las fuertes lluvias

Aunque se espera que «Delfin» se debilite gradualmente después de tocar tierra, esto no significa que el peligro haya desaparecido por completo.

Reuters, basándose en los datos de los meteorólogos, escribió que el tifón avanzaría hacia el oeste, hacia el interior de China, y podría seguir trayendo fuertes lluvias durante el 10 de agosto . El riesgo de inundaciones y deslizamientos sigue siendo elevado, especialmente en las zonas montañosas y cercanas a los ríos.

También se han pronosticado precipitaciones de entre 200 y 400 milímetros en algunas zonas. Si esa cantidad cae en poco tiempo, podría ejercer una gran presión sobre los ríos locales y los sistemas de drenaje.

«Delfin» se convirtió en una dura prueba para China

La evacuación de más de un millón de personas, la cancelación de miles de vuelos en Shanghái y la aplicación de medidas de emergencia en la costa muestran la magnitud de «Delfin». Reuters lo considera la tormenta tropical más potente que ha llegado a China en 2026.

Ahora la atención se centra menos en el viento que en las fuertes lluvias que siguen al tifón. Aunque «Delfin» se debilite, sus consecuencias podrían seguir sintiéndose durante varios días en el este y el interior de China.

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