En China, un joven que fue secuestrado por traficantes a los dos años de edad se reencontró con sus padres biológicos después de 25 años. Curiosamente, aunque creció en una vida de lujo rodeado de millonarios, tras conocer a su familia real, decidió volver con ellos. Así lo informó el South China Morning Post.

Esta historia le ocurrió al ciudadano chino Mei Zhiqiang. En 1997, cuando tenía 28 meses de edad, fue secuestrado por traficantes mientras jugaba frente a su casa en la provincia de Yunnan, al suroeste del país.

Los criminales vendieron al niño a otra familia. Sin embargo, la familia que lo compró, al ver que el niño era muy delgado y débil, lo rechazó. Más tarde, Mei fue criado como su propio hijo por una familia extremadamente rica que vivía en la provincia de Fujian, al sureste de China.

Mientras tanto, sus padres biológicos, Mei Xianhua y Pan Chang'e, buscaron a su hijo sin descanso durante casi 25 años con la esperanza de encontrarlo. Incluso celebraban su cumpleaños cada año, esperando que algún día regresara.

Finalmente, en junio de 2022, mediante una prueba de ADN, se confirmó el vínculo de parentesco entre los padres y el hijo. Tras esto, Mei se reunió con su familia biológica.

El joven pensaba inicialmente que sus verdaderos padres eran trabajadores comunes. Pero resultó que ellos también se habían convertido en multimillonarios tras años de duro trabajo. La familia incluso tenía su propio negocio especializado en el suministro de productos para hoteles.

A pesar de ello, Mei decidió renunciar a la vida lujosa de la familia adinerada que lo crió para quedarse con sus padres biológicos. Comenzó a trabajar en el negocio familiar de ellos.

En una entrevista con el medio chino Jiupai News, el joven explicó su decisión diciendo: «El dinero no puede hacer feliz a una persona». Dijo que eligió vivir con ellos porque sentía el cariño de sus padres biológicos.

El padre de Mei declaró que planea enseñarle a su hijo a gestionar el negocio familiar y entregarle la empresa en el futuro..