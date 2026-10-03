Lo que dijo Bruno Fernandes sobre Cristiano Ronaldo

El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, compartió sus pensamientos sobre la salida de Cristiano Ronaldo, delantero de la selección de Portugal y del Al-Nassr, de la concentración. Según informa Goal.com, la inesperada marcha del jugador de 41 años durante los partidos de la Liga de Naciones ha causado un gran revuelo en el mundo del fútbol y ha puesto en riesgo su futuro en el equipo nacional. Esto es lo que informa Goal.com informa .

Se ha sabido que la causa principal de este conflicto está relacionada con el deterioro de la relación entre Ronaldo y el entrenador Jorge Jesus. En el partido contra Noruega, que terminó con un marcador de 2-1, el experimentado delantero se quedó en el banquillo y no saltó al campo. Fue la primera vez en 18 años que no fue titular ni jugó en un partido oficial.

Negociaciones de crisis y decisión de salida

Tras dicho encuentro, el experimentado delantero, que cuenta con 234 partidos internacionales, mantuvo conversaciones de urgencia con el entrenador y la directiva de la Federación Portuguesa de Fútbol. Sin embargo, las partes no llegaron a un acuerdo y Ronaldo decidió abandonar la concentración de la selección.

En su comunicado, Ronaldo escribió: «Tras una rueda de prensa y una conversación con el presidente de la federación, he decidido abandonar la concentración de la selección nacional. Cuando llegue el momento, contaré a los portugueses la verdad sobre los motivos de mi salida».

Reacción del equipo y pérdidas digitales

Según Goal.com, Bruno Fernandes ha estado en contacto directo con el cinco veces ganador del Balón de Oro y le ha brindado su apoyo. Fernandes declaró: «He hablado con Cristiano y le he dicho que siempre seguirá siendo el mayor icono de nuestra selección y de nuestro país. Nuestra selección no está dividida, está unida».

Tras este suceso, la Federación Portuguesa de Fútbol también sufrió un duro golpe en el ámbito digital. Según los informes, la cuenta oficial de Instagram de la selección perdió más de un millón de seguidores en las 24 horas posteriores al estallido del conflicto.

Además, el hecho de que el propio jugador diera «me gusta» a una publicación en redes sociales criticando las acciones de la federación y del cuerpo técnico agravó la situación. En respuesta a las críticas, la federación publicó un breve comunicado afirmando que toda la delegación sigue centrada en los próximos partidos y en alcanzar los objetivos marcados.