Alana, la hija de Cristiano Ronaldo, cumple 9 años: ¡una tierna felicitación del futbolista!

Ronaldo compartió en sus historias de Instagram una foto de la casa decorada para la celebración. Escribió unas palabras llenas de cariño en portugués: «¡Feliz cumpleaños, mi princesa Alana! ¡Te quiero mucho!»

La decoración de este año no pasó desapercibida. En la casa de la familia en Cascais, Portugal, se creó un ambiente precioso con globos rosas, blancos y plateados. La habitación estaba decorada con letras grandes que formaban el nombre de Alana, un número 9 adornado con globos y varios regalos. La mesa festiva estaba decorada con flores y velas rosas.