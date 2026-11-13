Alana, la hija de Cristiano Ronaldo, cumple 9 años: ¡una tierna felicitación del futbolista!
Ronaldo compartió en sus historias de Instagram una foto de la casa decorada para la celebración. Escribió unas palabras llenas de cariño en portugués: «¡Feliz cumpleaños, mi princesa Alana! ¡Te quiero mucho!»
La decoración de este año no pasó desapercibida. En la casa de la familia en Cascais, Portugal, se creó un ambiente precioso con globos rosas, blancos y plateados. La habitación estaba decorada con letras grandes que formaban el nombre de Alana, un número 9 adornado con globos y varios regalos. La mesa festiva estaba decorada con flores y velas rosas.
Georgina Rodríguez, la pareja de Ronaldo, también compartió imágenes del cumpleaños de su hija en su perfil. Escribió un comentario que decía: «Nueve años con mi princesa».
Como dato, Alana Martina nació el 12 de noviembre de 2017. Es la primera hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. El futbolista tiene un total de cinco hijos: Cristiano Junior, los gemelos Eva y Mateo, Alana y Bella Esmeralda.
La felicitación de Ronaldo a su hija llamó la atención de los seguidores. Los usuarios de las redes sociales también felicitaron a Alana en los comentarios, deseándole una infancia feliz y días llenos de alegría.
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