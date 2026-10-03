El futuro de Cristiano Ronaldo en la selección nacional está en duda

Las tensiones en torno a la selección nacional de Portugal aumentan día a día. Mientras la inesperada salida del capitán Cristiano Ronaldo del equipo nacional genera intensos debates en el mundo del fútbol, los allegados del jugador se han involucrado en el conflicto. Según Goal.com, la controversia abarca no solo cuestiones deportivas, sino también enfrentamientos personales. Esto es lo que informa Goal.com informa .

Georgina Rodriguez, la pareja de Cristiano Ronaldo, criticó duramente las decisiones del seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, compartió una cita del legendario entrenador Sir Alex Ferguson, cuestionando las acciones del técnico. Esta declaración atrajo rápidamente la atención pública.

Cita de Sir Alex Ferguson y reclamos personales

El texto en la imagen compartida por Georgina Rodriguez emitía un juicio severo sobre las decisiones del entrenador. Decía: «Si Jorge Jesus sentía en su corazón que no tenía intención de utilizar sus servicios, ¿por qué lo convocó a la selección? ¿Para mostrar algún tipo de estatus? Eso no es autoridad, es debilidad».

Aunque la fuente original de esta cita no ha sido confirmada de forma independiente, Georgina Rodriguez añadió su propio comentario personal. Escribió críticas mordaces haciendo referencia al apellido del entrenador. Aunque la publicación fue eliminada poco después, no pasó desapercibida y causó un gran revuelo.

La reacción de la familia y el ambiente en la selección

En nombre de la familia, no solo Georgina, sino también Elma Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, criticó a la prensa nacional. Condenando el enfoque de los medios que tratan al delantero con dureza, escribió «Tudo dito», que significa «todo está dicho». Esta situación demostró una vez más que la familia del jugador está unida apoyándolo.

A pesar de ello, el seleccionador Jorge Jesus sigue insistiendo en que no hay conflicto alguno en el equipo. Según sus palabras, las mismas reglas se aplican a todos los jugadores en la selección de la plantilla y él asume la responsabilidad de las decisiones que toma. Actualmente, la selección de Portugal prepara los próximos partidos con los 24 jugadores restantes.

Cabe destacar que Cristiano Ronaldo aún no ha hecho una declaración oficial sobre el fin de su carrera internacional. No obstante, sigue siendo incierto si volverá a jugar para la selección bajo el mando de este entrenador. Los aficionados esperan con ansias una declaración oficial del jugador para aclarar la situación.