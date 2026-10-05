Jorge Jesus aclara el futuro de Cristiano Ronaldo en la selección nacional

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Jorge Jesus aclara el futuro de Cristiano Ronaldo en la selección nacional

El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, anunció que tras los partidos de la Liga de Naciones, el prolífico delantero Cristiano Ronaldo podría regresar al equipo nacional en cualquier momento. Según el técnico, el destino del legendario capitán depende solo de él y las puertas siguen abiertas. Así lo informa Goal.com informa .

Esta situación surgió tras un conflicto ocurrido en las últimas concentraciones del equipo. Tras una victoria a domicilio contra Gales, Portugal se preparaba para los encuentros contra Noruega y Dinamarca. Insatisfecho por haber perdido su puesto de titular, el delantero de 41 años fue dejado en el banquillo durante el partido contra Noruega sin llegar a jugar.

Según Goal.com, esta fue la primera vez desde 2008 que el famoso jugador permanecía en el banquillo durante un partido oficial sin pisar el césped. Después de que el entrenador confirmara que tampoco lo pondría de titular en el siguiente encuentro, el delantero del Al-Nassr abandonó la concentración de la selección de forma abrupta.

Más tarde, en sus redes sociales, el jugador escribió que explicaría a su debido tiempo las razones de este paso a todos los portugueses. A pesar de ello, el entrenador Jorge Jesus intentó suavizar la situación, expresando su disposición a hablar con el experimentado capitán antes de los partidos de noviembre.

Reacción del equipo y resultados

A pesar de la ausencia de Ronaldo, los actuales campeones continuaron su camino victorioso en la Liga de Naciones. El éxito por 2-1 contra Noruega aseguró al equipo el pase a los cuartos de final y una ventaja de seis puntos sobre Dinamarca en el grupo.

En su ausencia, el delantero del Milan, Gonçalo Ramos, quien tuvo su oportunidad en el ataque, logró marcar en los tres partidos disputados. No obstante, los jugadores de la selección nacional siguen apoyando a su capitán.

Tras el partido, el defensa João Cancelo declaró a la cadena RTP: «Cristiano es nuestro capitán, el mejor jugador de la historia de Portugal. Confiamos en que todo termine de la mejor manera». Su compañero Nuno Mendes también destacó que recibirían a Cris con los brazos abiertos si regresara a la selección.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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