Rio Ferdinand critica a Jorge Jesus

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Rio Ferdinand critica a Jorge Jesus

El ex defensa de la selección de Inglaterra y del Manchester United, Rio Ferdinand, criticó duramente el comportamiento del seleccionador de Portugal, Jorge Jesus. En su opinión, el técnico mostró una falta de respeto hacia Cristiano Ronaldo y trató a la estrella del fútbol de manera inapropiada. Este incidente ha captado la atención de la comunidad futbolística y los medios, generando intensos debates. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, el conflicto surgió durante la concentración de la selección de Portugal en los últimos partidos de la Liga de Naciones. Se dice que el delantero del Al Nassr abandonó la concentración antes de tiempo debido a malentendidos con el entrenador. En el duelo contra Noruega, el foco estuvo puesto en el papel del veterano jugador en el campo.

Durante el encuentro, Cristiano Ronaldo recibió instrucciones de calentar para prepararse a entrar en la última media hora de juego. Sin embargo, el entrenador decidió finalmente no dar entrada al delantero de 41 años. La ex estrella del Real Madrid y la Juventus mostró su descontento abiertamente desde el banquillo.

La decisión del entrenador y los cambios tácticos

Jorge Jesus alegó que los cambios tácticos durante el partido le obligaron a modificar sus planes. A pesar de ello, esta explicación no logró suavizar la tensión entre el técnico y el jugador. Conflictos de este tipo podrían afectar negativamente la estabilidad de la selección en el ámbito internacional.

Rio Ferdinand abordó esta situación en su podcast Rio Presents. El ex compañero, que compartió equipo con Cristiano Ronaldo en Old Trafford entre 2003 y 2009, condenó enérgicamente las acciones del entrenador. Subrayó que el técnico faltó al respeto a una leyenda del fútbol.

La dura valoración de Rio Ferdinand

Según Ferdinand, Jorge Jesus tiene un ego desmedido. «Este entrenador se cree Alex Ferguson o Pep Guardiola. No entiendo por qué se pone a la altura de los grandes entrenadores. Debería haber mostrado a Cristiano Ronaldo el respeto que se merece», declaró el ex futbolista.

En opinión del experto, la debilidad del entrenador en el trato con los jugadores está creando un ambiente de incertidumbre en el equipo. Si Jorge no se disculpa públicamente para calmar la situación, podría perder su puesto. Ferdinand insistió en que el entrenador debe reconocer su error.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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